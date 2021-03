Disco Elysium: The Final Cut lädt ab dem 30. März zur Detektivarbeit ein

Ende letzten Jahres berichteten wir vom Bestreben des Indie-Entwicklerstudios ZA/UM, ihren gefeierten Überraschungshit Disco Elysium für Konsolen verfügbar zu machen. Nun wissen wir auch konkret, wann es so weit ist. Disco Elysium: The Final Cut erscheint am 30. März für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs und Macs via Steam, Epic Games Store und GOG – der Titel soll dabei mit 39,99 EUR zu Buche schlagen.

BesitzerInnen der PC-Originalversion erhalten ein kostenfreies Update auf die „The Final Cut“-Version. Xbox-Series- und Switch-SpielerInnen müssen sich ferner noch bis zum Sommer gedulden, bis sie sich die Detektivmütze aufsetzen dürfen.

Das bietet der Final Cut

Der „The Final Cut“-Untertitel deutet natürlich schon an, dass es sich bei der Neuauflage um eine überarbeitete Version des Rollenspiels handelt. Auf die Neuerungen gehen ZA/UM auf der offiziellen Webseite detailliert ein. Euch erwarten etwa neue „Political Vision Quests“, die euch nicht zuletzt neue Figuren kennenlernen und ein zusätzliches Gebiet erforschen lassen.

Außerdem winkt der Final Cut mit kompletter Vertonung und verbesserter Spielbarkeit – das schließt eine umfassende Controller-Unterstützung mit der Möglichkeit zur individuellen Anpassung und diverse Sprachoptionen ein. PlayStation-5-SpielerInnen profitieren zudem von einer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde.

Die Collector’s Edition von iam8bit

Iam8bit kündigte im selben Zuge an, eine exklusive Collector’s Edition des Titels für PlayStation 5, Xbox Series und Switch anzubieten – die Edition schlägt mit 249,99 Euro zu Buche und enthält Folgendes:

„Layers of the Id“ Premium-Box

Handgemalte „Mind Totem“ Vinyl-Skulptur

über 190-seitiges, gebundenes Artbook inkl. Skizzen unveröffentlichter Inhalte

Stoffkarte des Martinaise-Distrikts

Physische Kopie von Disco Elysium mit Wendecover inkl. Schuber

Disco Elysium erschien ursprünglich im Oktober 2019 für PCs via Steam und GOG – eine Version für Mac folgte via App Store im April 2020. Der Epic Games Store zog im Juni 2020 nach. Der Überraschungshit schlug übrigens so große Wellen, dass ihm eine Serienadaption gewidmet wird. Diese entsteht in Kooperation zwischen ZA/UM und dj2 Entertainment – wir berichteten.

via Gematsu, Bildmaterial: Disco Elysium: The Final Cut, ZA/UM