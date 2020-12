Disco Elysium: Final Cut erscheint 2021 für Konsolen und PCs

Im letzten Jahr überraschte das von ZA/UM entwickelte Rollenspiel Disco Elysium zahlreiche PC-SpielerInnen mit seinen innovativen Ansätzen. In der Rolle eines amnesischen Detektivs raspelte man Süßholz, drohte oder wandte gar Gewalt an, um der Lösung eines Kriminalfalls auf die Spur zu kommen. Nicht zuletzt das Dialogsystem wurde dabei kollektiv gelobt und bescherte dem Titel etwa den „Beste Narrative“-, „Bestes RPG“- und „Bestes Indiegame“-Award bei den letztjährigen ‚The Game Awards 2019‘.

Nur logisch also, dass der Wunsch nach einer Konsolenumsetzung im Zuge dessen stetig lauter wurde. Im Rahmen der gestrigen ‚The Game Awards 2020‘ war es nun soweit und ZA/UM kündigte mit einem Trailer Disco Elysium: Final Cut an. Der Titel soll im März 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, PCs, Macs und Stadia verfügbar werden. Die Xbox-Series- und Switch-Versionen folgen im Sommer 2021. Wer übrigens bereits über Disco Elysium verfügt, erhält ein kostenfreies Upgrade auf die ‚Final Cut‘-Version.

Die Collector’s Edition von iam8bit

Iam8bit kündigte im selben Zuge an, eine exklusive Collector’s Edition des Titels für PlayStation 5, Xbox Series und Switch anzubieten. Die Edition schlägt mit 249,99 Euro zu Buche und enthält Folgendes:

“Layers of the Id” Premium-Box

Handgemalte “Mind Totem” Vinyl-Skulptur

über 190-seitiges, gebundenes Artbook inkl. Skizzen unveröffentlichter Inhalte

Stoffkarte des Martinaise-Distrikts

Physische Kopie von Disco Elysium mit Wendecover inkl. Schuber

Disco Elysium erschien ursprünglich im Oktober 2019 für PCs via Steam und GOG. Eine Version für Mac folgte via App Store im April 2020. Der Epic Games Store zog im Juni 2020 nach. Der Überraschungshit schlug übrigens so große Wellen, dass ihm übrigens eine Serienadaption gewidmet wird. Diese entsteht in Kooperation zwischen ZA/UM und dj2 Entertainment – wir berichteten.

Disco Elysium: Final Cut im frischen Trailer

Bildmaterial: Disco Elysium, ZA/UM