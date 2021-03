Balan Wonderworld präsentiert den Koop-Modus des neuen Spiels von Yuji Naka

Seit einiger Zeit präsentiert uns Square Enix regelmäßig abenteuerliche Vorschau-Videos auf die verschiedenen Kapitel von Balan Wonderworld. Bei Square Enix Presents gab es gestern Abend mal wieder einen Blick außer der Reihe auf den 3D-Action-Plattformer. Der neue Trailer mit dem Titel „Ein Held oder zwei“ zeigt euch dabei unter anderem den Koop-Modus.

Betretet das Wunderland in Balan Wonderworld

In Balan Wonderworld schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Leo und Emma, welche durch ein Theater Zutritt in eine wundersame Welt finden. Unter der Leitung des skurrilen Balan geht es dann auf ein Abenteuer in Wonderworld, wo sich glückliche Erinnerungen der Menschen mit ihren Sorgen und Nöten mischen. Um wieder in die wirkliche Welt zu finden, müssen Leo und Emma auch ihr eigenes Herz wieder ins Gleichgewicht bringen.

Ein Sonic-Klassentreffen

Der 3D-Action-Plattformer entsteht unter der Leitung von Yuji Naka und Naoto Ohshima. Naka, der ehemalige Leiter des originalen Sonic-Teams, ist seit Januar 2019 bei Square Enix beschäftigt. Ohshima ist der Charakter-Designer von Sonic und seinen Freunden. Ein richtiges Sonic-Klassentreffen bei Square Enix also. Die erste Zusammenarbeit der zwei Sonic-Veteranen nach 20 Jahren.

Balan Wonderworld erscheint am 26. März 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PCs via Steam. Bei Amazon könnt ihr euch die Konsolenfassungen bereits vorbestellen*. Eine Demo ist für alle Plattformen erhältlich.

Der neue Trailer zu Balan Wonderworld

Bildmaterial: Balan Wonderworld, Square Enix, Arzest