Monster Hunter Digital Event: Heute um 15 Uhr gibt es Neues zu Rise und Stories 2

Nach dem neuen Trailer bei Nintendo Direct gibt es keine große Verschnaufpause für Jäger und Jägerinnen. Schon am 8. März um 15 Uhr deutscher Zeit wird Capcom das Monster Hunter Digital Event ausstrahlen, wie man bekannt gab.

Dabei soll es die neusten Informationen zu Monster Hunter Rise, aber auch zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin geben, das zuletzt etwas kurz kam. An das Digital Event schließt am Folgetag die Vorstellung von neuem Gameplay zu Monster Hunter Rise an, gefolgt von einer Fragerunde mit den Entwicklern. Am 11. März gibt es dann noch einen „Community Live Stream“.

Ein brandneues Abenteuer

Monster Hunter Rise ist ein brandneues Monster-Hunter-Abenteuer mit neuen Gameplay-Ansätzen und mehr. Ihr könnt eine große Welt übergangslos erkunden und mit Palamute steht euch auch ein Begleiter zur Seite, den ihr sogar reiten könnt. Wer alleine spielt, bekommt zwei Partner an die Seite gestellt. Es gibt lokale und Online-Mehrspielermodi, darunter einen 4-Spieler-Koop-Modus.

Falls ihr Nintendo Direct verpasst habt (vermutlich nicht), gibt es hier für euch neue Details zu den beiden neuen Monstern Rakna-Kadaki und Almudron. Monster Hunter Rise* erscheint am 26. März 2021. Am selben Tag gibt es neben einer speziellen Konsole auch noch den Pro Controller im Rise-Design. Die Collector’s Edition ist derzeit vergriffen.

Das erwartet euch in Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Stories 2, nun… es ist nun der zweite Teil der Ablegerserie Monster Hunter Stories. Der erste Teil für Nintendo 3DS war nicht ganz so erfolgreich und beliebt, aber wohl zumindest erfolgreich genug. Optisch und auch spielerisch hebt sich Monster Hunter Stories 2 von Monster Hunter Rise ab. Die Story dreht sich um das Verschwinden der Rathalos aus ihrem natürlichen Lebensraum.

Der Plan zu den kommenden Livestreams

Digital Event am 8. März um 15 Uhr

Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Nintendo, Capcom