Sonntagsfrage: Auf welche der kommenden JRPGs freut ihr euch am meisten?

In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten sowie darüber hinaus erscheinen hochkarätige JRPGs. Mit Persona 5 Strikers und Bravely Default II erscheinen zwei Nachfolger, die von vielen Fans sehnsüchtig erwartet werden. Erst vor wenigen Tagen erschienen mit Ys IX: Monstrum Nox und Atelier Ryza 2 zwei Spiele dieser Zukunft. Fans des Genres kommen derzeit voll auf ihre Kosten!

Das gilt ebenfalls für das restliche Jahr. In dieser Woche wurden nicht nur sämtliche Kingdom-Hearts-Spiele für den Epic Games Store angekündigt, sondern es gab auch ein neues Gameplay-Video zu NieR Replicant ver.1.22474487139…. Zwar scheiden sich bei dem Remaster ein wenig die Geister, nichtsdestotrotz blickt die Fangemeinde sehnsüchtig in den April. Im selben Monat dürfen sich Switch-BesitzerInnen auf The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV freuen.

Generell bietet 2021 viel für das Genre. So erscheint nicht nur ein Anime, sondern auch ein neues Spiel zu The World Ends With You. Dazu gesellt sich ein zweiter Teil von Monster Hunter Stories und weitere Titel für die neuen Heimkonsolen wie Scarlet Nexus. Auch über das Jahr hinaus freuen sich Fans auf große Titel wie Final Fantasy XVI und Eiyuden Chronicle. Was diese Spiele so können oder wann sie erscheinen, wird eventuell 2021 verraten.

Wie sieht es bei euch aus? Auf welche der kommenden JRPGs freut ihr euch am meisten? Verratet es uns in der dieswöchigen Sonntagsfrage! Eine Mehrfachauswahl ist möglich.



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 07. Februar