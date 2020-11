Square Enix kündigt NEO: The World Ends With You für PS4 und Switch an

Das Geheimnis um den neuen Teaser zu The World Ends With You ist gelüftet. Square Enix kündigte heute NEO: The World Ends With You an, einen waschechten Nachfolger zum Action-RPG-Klassiker. Das Spiel soll im Sommer 2021 weltweit für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Der Debüt-Trailer gewährt bereits einen Blick in den markanten visuellen Stil und den eingängigen Soundtrack.

NEO: The World Ends with You versetzt die Spieler in das Herz von Tokio, wo sie am „Spiel der Reaper“ teilnehmen, einem Kampf ums Überleben. Dabei schlüpfen sie in die Rolle von Rindo und erkunden den Stadtbezirk Shibuya, um die Geheimnisse hinter dem teuflischen Spiel aufzudecken, dem sie ausgeliefert sind. Durch einen einzigartigen, von Comics inspirierten Stil erweckt NEO: The World Ends with You eine Nachbildung des modernen Shibuyas zum Leben. Spieler können die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Kultur der lebendigen Stadt erkunden und genießen, mit ihren Verbündeten in schnellen, actionreichen Kämpfen gegen Monster antreten und Missionen abschließen – während sie versuchen, ihr Schicksal zu beeinflussen.

NEO: The World Ends with You erscheint im Sommer 2021 für PS4 und Nintendo Switch.

Der Ankündigungstrailer ist hier zu sehen:

Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix