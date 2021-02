Big in Japan: Neuer Sale im PlayStation Store gestartet

Es ist wieder so weit! Der PlayStation Store lockt mit einem neuen „Big in Japan“-Sale, der zahlreiche Spiele japanischer EntwicklerInnen und Publisher in den Fokus rückt. Bis zum 25. Februar läuft die Aktion und bietet diverse lohnenswerte Titel zu attraktiven Preisen. Darunter etwa der physisch vergriffene Geheimtipp 13 Sentinels: Aegis Rim oder die Deluxe Edition von Catherine: Full Body. Aber auch „Dark Souls„- und „Tales of„-Spiele findet ihr zum Schnäppchenpreis. Unsere Highlights:

13 Sentinels: Aegis Rim für 29,99 EUR ( 59,99 EUR ) -50%

) -50% Dark Souls Remastered für 11,99 EUR ( 39,99 EUR ) -70%

) -70% Catherine: Full Body Deluxe Edition für 20,99 EUR ( 49,99 EUR ) -58%

) -58% Tales of Vesperia Definitive Edition für 9,99 EUR ( 39,99 EUR ) -75%

) -75% Tales of Berseria für 9,99 EUR ( 19,99 EUR ) -50%

) -50% Ni No Kuni II: Revenant Kingdom für 9,79 EUR ( 69,99 EUR ) -86%

) -86% Kingdom Hearts All-In-One für 27,99 EUR ( 109,99 EUR ) -75%

) -75% Taiko no Tatsujin: Drum Session! für 11,99 EUR ( 59,99 EUR ) – 80%

Aber auch darüber hinaus lohnt ein ausführlicher Blick ins Angebot – vielleicht findet ihr ja das ein oder andere passende Angebot für euch.

Bildmaterial: PlayStation