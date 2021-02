Im Interview! Terry Qing Lie spricht über Princess Connect! Re:Dive

Mit Princess Connect! Re:Dive veröffentlichte Crunchyroll Games kürzlich einen absoluten Fan-Favoriten aus Japan auf globaler Ebene. Das Gacha-Spiel bietet nicht nur einen großen Haufen niedlicher Mädels, sondern auch ein tiefgründiges Gameplay und eine packende Geschichte. Weitere Punkte sind die hochwertigen Animationen und kurze vertonte Anime-Sequenzen, die euch das Spiel bietet. Und das Beste: Es ist ein Gratis-Spiel, wobei ihr natürlich je nach Wunsch auch ordentlich Geld in das Spiel buttern könnt.

Wir hatten nun die Gelegenheit, ein kleines Interview zu dem Spiel zu führen. Dabei stellten wir Fragen, die uns selbst brennend auf der Zung lagen. (English speakers can find an english version of the interview further down below!)

Was ist Princess Connect! Re:Dive?

JPGames: Könnten Sie bitte unseren Lesern sich selbst und Crunchyroll Games als Ganzes vorstellen?

Terry Qing Li: Sehr gern! Ich bin Terry, der General Manager of Games und Head of 360 bei Crunchyroll – 360 ist eine Gruppe, welche viele Grundaufgaben bei uns umfasst, inklusive Spiele, Handel, Events, Merchandise und Werbeaufträge. Ich bin seit einiger Zeit bei Crunchyroll und habe dort bisher meist unsere internationalen Unternehmungen in der Hand gehabt. Die Abteilung von Crunchyroll Games ist recht neu. Ungefähr seit Mitte 2018 gibt es Crunchyroll Games und bekam erst kürzlich mehr Aufmerksamkeit. Das Ziel von Crunchyroll Games ist es, großartige Anime- und Anime-inspirierte Spiele aus Japan und Asien dem westlichen Markt vorzustellen und dabei als Publisher zu agieren.

JPGames: Das neueste Spiel, welches von Crunchyroll Games für mobile Geräte veröffentlicht wurde, ist “Princess Connect Re:Dive”. Könnten Sie uns in ein paar kurzen Worten erklären, worum es sich bei dem Spiel dreht?

Terry Qing Li: Natürlich! Princess Connect! Re:Dive ist ein sehr beliebtes “Hero Collection RPG”, welches 2018 in Japan von Cygames veröffentlicht wurde. Das Spiel kombiniert hochwertige Animation und eine tiefgründig erzählte Geschichte, mit einer großen Anzahl an Charakteren, Spiel-Modi, großartigen Sprechern und toller Musik.

JPGames: Von wem kam die Idee, Princess Connect! Re:Dive auf einer weltweiten Bühne zu veröffentlichen, ursprünglich? Suchte Cygames den Kontakt zu Crunchyroll Games oder habt ihr die ursprünglichen Entwickler des Spiels mit diesem Wunsch konfrontiert?

Terry Qing Li: Crunchyroll und Cygames haben mithilfe eines gemeinsamen Partners eine Beziehung aufgebaut. Über einen gewissen Zeitraum hin haben wir unsere Visionen und Ziele miteinander geteilt, bis der Gedanke über eine Zusammenarbeit bei Princess Connect! Re:Dive für alle Parteien immer interessanter wurde.

Die Sorgen mancher Spieler

JPGames: Princess Connect! Re:Dive ist sehr für seine Großzügigkeit gegenüber Spielern, welche kein Geld ausgeben, bekannt. Wird Crunchyroll einen ähnlichen Kurs fahren oder wird es Änderungen diesbezüglich geben?

Terry Qing Li: Wir sind große Fans des Originals und haben momentan keinerlei Pläne, irgendetwas an der Spielbalance oder dem finanziellen Aspekten des Spiels zu ändern.

JPGames: Manche Spieler haben die Sorge, dass Crunchyroll die Beschwörungs-Banner im Gacha anders handhaben könnte und manche Einheiten nur mit realem Geld beschwörbar machen wird. Können Sie uns etwas dazu sagen und wie Crunchyroll allgemein die Gacha-Aspekte von Princess Connect! Re:Dive handhaben wird?

Terry Qing Li: Auch hier haben wir keinerlei Pläne, Charaktere hinter eine Echtgeld-Wand zu setzen, da die Gacha-Mechanik eng mit der Zugänglichkeit und Spielbalance von Princess Connect! Re:Dive verknüpft ist. Um es ein wenig mehr auszuweiten: Wir möchten generell nichts machen, was die Balance im Spiel stören könnte.

JPGames: Apropos Gacha: Das „Special Fest Gacha“ bietet Spielern eine höhere Chance auf 3-Sterne-Charaktere und ist somit sehr beliebt. Das erste Fest Gacha erschien ungefähr ein halbes Jahr nach dem originalen Launch des Spiels. Werden globale Spieler ebenfalls ein halbes Jahr warten müssen oder habt ihr Pläne, ein solches „Fest“ eher zu veranstalten?

Terry Qing Li: Ich bin froh, dass ihr der japanischen Version von Princess Connect! Re:Dive so eng folgt und ich sehe, dass ihr hier versucht, ein paar exklusive News zu erhalten! Ein gewiefter Move! Doch auch wenn ich gern mehr mit euch teilen möchte, so kann ich aktuell nicht alle Geheimnisse verraten. Was ich jedoch sagen kann: Fans können neuen Content und Release erwarten, also folgt dem @priconne_en Twitter-Account, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Angst um Änderungen im Spiel

JPGames: Ein sehr heißes Thema: Wird Crunchyroll Zeichnungen abändern, die als zu „riskant“ angesehen werden? Ich sah diverse Sorgen von Spielern, dass manche Aspekte des Spiels vielleicht geändert werden könnten, weil sie als „zu sexy“ gelten. Was ich bisher jedoch von der Lokalisierung gesehen habe, so scheint das Spiel nicht davor zurückzuschrecken, über solche Themen zu sprechen!

Terry Qing Li: Es ist eine sehr heikle, aber gute Frage. Im Großen und Ganzen möchte Crunchyroll das Spiel so nah wie am Original halten wie nur möglich. Soweit es keine absolut notwendigen Gründe gibt, die aufgrund der App-Store-Anforderungen, lokalen Gesetzen oder regionalen Empfindungen vorhanden sind, vermeiden wir Änderungen an Designs oder Mechaniken. Wenn man ein Spiel auf einer globalen Ebene veröffentlicht, muss man diverse Regionen genauer in Betracht ziehen, da deren Definition von „angemessen“ ein wenig strenger sein könnte. Bezüglich Princess Connect! Re:Dive haben wir da aktuell keinerlei Sorgen.

JPGames: Eine interessante Idee war die Zusammenarbeit mit Hololive. Wie kam dieser Deal überhaupt zustande?

Terry Qing Li: Wir sind seit einiger Zeit Fans von Hololive EN und sahen es als perfekte Gelegenheit, ihre Vtuber unser Spiel bewerben zu lassen. Als Firma, welche sich auf Werbung mit hoher Qualität spezialisiert, versuchen wir uns immer wieder neue Wege einfallen zu lassen, um Zuschauer mit unterhaltsamen und passenden Content zu begeistern. Alleine in dieser Zusammenarbeit hatten wir Livestreams mit Gawr Gura, Takanashi Kiara, Ninomae Ina’nis und Amelia Watson, welche so viele kreative Dinge gemacht haben. Diese beinhalteten Karaoke, Fan-Art und allgemeine Spieldurchläufe. Es wird noch eine kleine Überraschung mit Mori Calliope geben (Anm. des Redakteurs: Die beste Vtuberin; Anm. des Lektors: Nach Ina vielleicht.) und wir haben uns alle in die Vtuber-Persönlichkeiten verliebt. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Ina und Kiara auch nach unserer Zusammenarbeit noch immer große Fans von Princess Connect! Re:Dive sind!

Leider in vielen Spielen vorhanden: Fiese Hacker

JPGames: Wir sahen bereits einige Spieler mit Beschwerden über Hacker im Spiel, besonders im Arena-Modus. Seid ihr euch dieser Problematik bewusst?

Terry Qing Li: Crunchyroll Games und die Entwickler sind sich dieser Probleme bewusst und wir nehmen die Sorgen der Community sehr ernst. Um eine faire Spielerfahrung zu ermöglichen, haben wir beispielsweise bis zum 5. Februar bereits 458 Accounts aufgrund zweifelhafter Aktivitäten gesperrt. Wir werden weiterhin Cheater genauer beobachten und Vorkehrungen einbauen, um die Cheater aus dem Spiel fernzuhalten, inklusive dem Arena-Mode und Clan Battles. Die Soft-Launch-Periode haben wir genutzt, um solche Probleme ebenfalls anzugehen und wir werden natürlich über die gesamte Lebensdauer von Princess Connect! Re:Dive weiterhin am Spiel und dem Entfernen von Bugs arbeiten.

JPGames: Es ist möglich, seinen Crunchyroll-Account mit dem Spiel zu verbinden. Denkt ihr, es wird eines Tages eine Möglichkeit geben, Spieler, welche den Anime bei euch schauen, mit gratis Juwelen zu belohnen? Nur so als Idee, es ist überhaupt nicht mit Eigennutz verbunden, versprochen.

Terry Qing Li: Das ist tatsächlich ein Bereich, den wir genauer erforschen wollen, um Crunchyroll-Nutzer näher mit der Community der Spiele zu verbinden. Wir schauen aktiv nach Möglichkeiten und Belohnungen, während wir jedoch auch gegenüber allen anderen Spielern fair bleiben und die Spielbalance nicht zerstören wollen. (So gern ich auch allen Crunchyroll-Nutzern 10.000 Juwelen geben möchte… oder etwa doch nicht?)

JPGames: Um das Ganze nun abzuschließen: Wer ist Ihr persönlicher Lieblingscharakter in Princess Connect! Re:Dive und wieso ist es Karyl?

Terry Qing Li: Haha, ich muss leider sagen, dass mein persönlicher Favorit Rino ist. Ich habe eine Vorliebe für Bogenschützen und ihr flächendeckender Angriff kann ein entscheidender Faktor in der Arena sein. Allerdings weiß ich auch, dass es in der Zukunft noch viele weitere Charaktere geben wird!

What is Princess Connect! Re:Dive?

JPGames: Can you please introduce yourself and Crunchyroll Games as a whole to our readers?

Terry Qing Li: Certainly, I’m Terry, the General Manager of Crunchyroll and Head of 360 – the latter being a group that encompasses a number of our key initiatives including games, commerce, events, merchandise, and ad sales. I’ve been at Crunchyroll for quite some time, previously overseeing all of our international operations. As for Crunchyroll Games, it’s relatively new, having only been around since mid 2018, and becoming a core focus more recently. Crunchyroll Games’ goal is to bring amazing anime and anime-inspired games from Japan and Asia to the Western markets, operating as the publisher.

JPGames: The newest game to be published on mobile devices by Crunchyroll games is Princess Connect Re:Dive. Could you, in just a few words, describe what the game is about?

Terry Qing Li: Of course, Princess Connect! Re: Dive is a popular hero-collection RPG that was first released in Japan back in 2018 by Cygames. The game combines high-quality animation and deep storytelling, while also featuring a wide cast of characters, numerous game modes, and amazing voice actors and music.

JPGames: When it came to publishing Princess Connect Re:Dive on a global scale, did Cygames reach out to you or did you pitch the idea to the original developers of the game?

Terry Qing Li: Crunchyroll and Cygames developed the initial relationship through a mutual partner, and over time the two companies shared their visions and goals and the opportunity to collaborate on Princess Connect! bubbled up as an exciting prospect for all parties involved.

What players worry about

JPGames: Princess Connect Re:Dive is known to be very generous to F2P players in the original version. Will Crunchyroll stay on the same track or will there be changes to this?

Terry Qing Li: We’re huge fans of the original version, and so we currently do not have any plans to alter the game balance or monetization design of the game.

JPGames: Some players are afraid that Crunchyroll might make the gacha banners different regarding F2P players and put some units on Paid Jewel Only banners. Can you say something about this and how Crunchyroll will handle the Gacha aspects in the future?

Terry Qing Li: We also don’t have any plans to put any characters behind a pay-only wall, since the existing gacha mechanic is tied closely to accessibility and game balance. Speaking more broadly, we want to avoid doing anything that disrupts the balance of the gameplay.

JPGames: Speaking of Gacha, the „Special Fest Gacha“ is a very good chance for players to have higher chances of getting new 3 Star units. The first Fest Gacha appeared around half a year after the original launch of the game. Will global players have to wait half a year too or are there plans to run the fest earlier?

Terry Qing Li: Love that you’ve been following the Japanese version of Princess Connect!, and I see what you did there to try to get the exclusive news. Sly move! Although I’d love to share more with you, I can’t spill all the secrets at this time. One thing I can say is that fans can expect new content and releases so stay tuned to our @priconne_en Twitter for the latest news!

Talking about possible changes to the game

JPGames: A very spicy topic: Will Crunchyroll change art that it seems too risque? I’ve read people be concerned that the game might be changed in some aspects because some outfits might be a bit too sexy. Although from what I’ve seen from the localisation, the game does not shy away from talking about these topics!

Terry Qing Li: This is certainly a sensitive but good question – in general Crunchyroll always prefers to keep the game as close to the original as possible, so unless absolutely necessary based on app store requirements, local law, or regional sensibility concerns, we avoid making changes to the design or mechanics. Naturally as games go global, you have to start taking per-region restrictions into consideration, since some countries’ laws have a tighter definition of “appropriate” content. With respect to Princess Connect!, we think the game does not face these concerns today.

JPGames: How did the deal with Hololive come to life? It’s a very interesting idea to advertise the game!

Terry Qing Li: We’ve been fans of Hololive EN for some time now, and we saw it as a perfect fit for their Vtubers to promote our game. As a company focused on high-quality marketing, we’re continuously striving to come up with fun and organic content the viewers can enjoy. Through this partnership, we already had live streams from Gawr Gura, Takanashi Kiara, Ninomae Ina’nis and Amelia Watson doing so much creative stuff around Princess Connect! including Karaoke, Fan Art, and general game playthroughs. We still have one last surprise from Mori Calliope, and we have all been falling in love with the VTubers’ personalities. We also loved seeing Ina and Kiara becoming big fans of the Princess Connect! game even after our partnership ended.

The biggest party crashers in every game: Hackers

JPGames: I’ve already read people complaining about hackers in Arena Mode. Are you aware of this problem or were these teams in arena just in the game because of the soft launch?

Terry Qing Li: Crunchyroll Games and the Developers are aware of such issues, and we recognize and take the feedback from the community seriously. To promote a fair experience for players, as of February 5th, we have taken action and banned 458 accounts for suspicious activity. We will look to closely monitor the cheats and implement measures to root out cheaters for all the features including Arena Mode and Clan Battles. While we take soft launch as a period to find and address issues, we’re continuously looking to improve the state of the game from fixing bugs to banning cheaters throughout the lifespan of the game.

JPGames: It’s possible to connect your Crunchyroll Account to the game, so do you think there might be the possibility of rewarding players who watch the anime and play the game with some free Gems? Just as an idea, it’s totally not a selfish question, I promise.

Terry Qing Li: This is indeed an area we want to explore, as we want to find a way to more closely integrate Crunchyroll users with the game community. We are actively exploring possibilities and rewards here, while also being mindful of being fair to all players and not disrupting game balance (as much as I want to give all CR users 10k gems…. Just kidding?)

JPGames: And to close it off: Who is your favorite character in Priconne so far and why is it Karyl?

Terry Qing Li: Haha, I have to say my personal favorite character right now is Rino – I have an affinity for archers and her AOE can be a match-ender in arena. However, I know there will be a lot of new characters to come in the near future!

Bildmaterial: Princess Connect! Re:Dive, Crunchyroll Games