Xbox Game Pass im Februar außerdem mit Code Vein, Pillars of Eternity und diesen Games

Die zweite Monatshälfte hat begonnen und Xbox-Fans wissen: Es gibt neue Spiele im Xbox Game Pass. Nachdem ihr euch in der ersten Februarhälfte unter anderem über Final Fantasy XII: The Zodiac Age und Jurassic World Evolution freuen durftet, geht es in den nächsten Tagen mit Code Vein und Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition weiter. Und natürlich noch mehr.

Schon bald im Xbox Game Pass:

18. Februar – Code Vein (PC)

18. Februar – Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (Cloud und Konsole) ID@Xbox

18. Februar – Wreckfest (Cloud, Konsole und PC)

23. Februar – Killer Queen Black (Cloud und Konsole) ID@Xbox

25. Februar – Dirt 5 (Cloud, Konsole und PC)

25. Februar – Elite Dangerous (Konsole)

25. Februar – Superhot: Mind Control Delete (PC) ID@Xbox

Außerdem ist Monster Hunter: World jetzt im Cloud-Gaming verfügbar und werden noch mehr Spiele das neue Feature Xbox Touch Control unterstützen. Damit könnt ihr extra dafür angepasste Spiele mit Touchsteuerung auf mobilen Geräten spielen. Neu in diesem Programm sind:

Bridge Constructor Portal

Morkredd

Neoverse

Nowhere Prophet

Spiritfarer

The Little Acre

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Aktuell gibt es wieder das besondere 3-Monats-Angebot: Die ersten drei Monate Xbox Game Pass kosten euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass:

24. Februar – Dirt 4 (Konsole)

28. Februar – Momodora: Reverie Under the Moonlight (Konsole und PC)

28. Februar – Mother Russia Bleeds (PC)

28. Februar – Oxenfree (Konsole und PC)

28. Februar – The Jackbox Party Pack 4 (Konsole)

28. Februar – Vambrace: Cold Soul (Konsole und PC)

