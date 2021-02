Genshin Impact: Ein musikalischer Ausflug mit Keqing nach Liyue

Entwicklerstudio miHoYo hat uns ja schon in der Vergangenheit mit der tollen Musik von Genshin Impact begeistert. Nach Barbesitzer Diluc und Barde Venti gesellt sich nun auch Keqing in die Reihe von Minialben, die auf dem YouTube Channel des Spiels verfügbar sind.

Während sich die beiden vorherigen Musikvideos rund um Mondstadt abgespielt haben, entführt uns Keqing ins traumhaft schöne Liyue. Das Minialbum ist wie ein Tagesablauf aufgebaut: Der erste Song „Relaxation in Liyue“ scheint den Morgen einzuläuten.

Die sanften Klänge der Guzheng, einem chinesischen Zupfinstrument, begleiten Keqing, während sie durch die sonnendurchfluteten Straßen von Liyue schlendert. Danach folgt „Call it a Day in Liyue“, bei dem Keqing die Aussicht auf die Stadt genießt. Zu ruhigen Flötentönen wird Liyue in oranges Licht getaucht.

Die Sonne versinkt langsam im Meer und die Lichter in den Häusern der Stadt sperren die Dunkelheit aus. Abschließend betrachtet Keqing zusammen mit einer weißen Katze Liyue bei Nacht, während „Good Night Liyue“ im Hintergrund spielt.

Ihr wollt Keqing als Teammitglied?

Keqing gehört zu den Sieben Sternen von Liyue, einer Gruppe von HändlerInnen und UnternehmerInnen. Der Fünf-Sterne-Charakter hat ein gutes Gespür fürs Geschäft, teilt aber auch im Kampf ordentlich aus. Wenn ihr die Electro-Nutzerin eurer Truppe hinzuzufügen wollt, solltet ihr schonmal eure vierblättrigen Kleeblätter und Hasenpfoten bereithalten: Keqing gibt es nämlich nur im Standardgebet „Wanderlust“ und hat aufgrund der fünf Sterne eine extrem niedrige Erhältlichkeitsrate.

Genshin Impact ist für PlayStation 4, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen, beispielsweise Nintendo Switch, ist bereits in Planung. Auch auf PlayStation 5 wird der Titel mit überarbeiteter Grafik und Ladezeit erscheinen. Doch schon jetzt hat Genshin Impact über 245 Millionen US-Dollar eingespielt. Bereits jetzt ist der Soundtrack bei Spotify und Co. erhältlich!

via miHoYo, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo