Genshin Impact spielt 245 Millionen US-Dollar im ersten Monat ein

Das Free-to-play-Spiel Genshin Impact ist schon lange nicht mehr nur der billige „Zelda-Klon“, sondern das „Spiel der Stunde“. Und als solches streicht es – trotz oder gerade wegen Gacha-Mechaniken – auch allerhand Kohle ein. Wie die Analysten von SensorTower nun ausgerechnet haben, hat Genshin Impact in seinem ersten Monat nach der Veröffentlichung weltweit 245 Millionen US-Dollar eingenommen. In seinem Launchmonat war es sogar erfolgreicher als die Mobile-Dauerbrenner Honor of Kings, PUBG Mobile, Pokémon GO und Monster Strike aktuell.

Auch im direkten Vergleich der Launchmonate muss sich Genshin Impact nicht verstecken. Zwar war Pokémon GO einst mit 283 Millionen US-Dollar in seinem ersten Monat noch erfolgreicher, aber Genshin Impact reiht sich immerhin noch vor Marken wie Fortnite und Fire Emblem Heroes ein, die nach wie vor erfolgreich betrieben werden. Über 33 % der Einnahmen werden übrigens in China generiert. Danach folgt Japan mit 59 Millionen US-Dollar und die USA mit 45 Millionen US-Dollar.

Für Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners ist der Erfolg keine Überraschung. Laut dem China-Experten ist es schon lange Teil der intensiven Bemühungen von chinesischen Entwicklern, das Publikum im Westen zu begeistern, ohne den heimischen Markt zu verlieren. Genshin Impact ist dafür das Vorzeigebeispiel. „Der Titel spielt sich und fühlt sich an wie ein Konsolenspiel, aber es ist ein Gacha-Mobile-Game“, so Ahmad.

Habt ihr schon Geld für Genshin Impact ausgegeben?

Neue Inhalte für Genshin Impact in wenigen Tagen

In wenigen Tagen steht die Veröffentlichung des ersten großen Inhaltsupdates 1.1 vor der Tür. SpielerInnen dürfen sich dann auf weitere Inhalte freuen. Dazu zählt eine Fortschreibung der Story, weitere neue Charaktere und neue Events. Was euch im Detail erwartet, erfahrt ihr hier. Wenn ihr noch nicht reingespielt habt, könnt ihr euch unseren Test zu Genshin Impact genehmigen. Für alle Nintendo-Fans der Hinweis: auch eine Nintendo-Switch-Version von Genshin Impact ist noch geplant.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo