Genshin Impact: Mit Diluc vor dem Kamin und mit Venti in der Natur entspannen

Die oft pompöse Musik von Genshin Impact hat auch ihre sanften Seiten und die stellt Entwicklerstudio miHoYo mit zwei neu veröffentlichten Videos noch einmal besonders zur Schau. Ob ihr eher bei einem prasselnden Feuer oder in der freien Natur zur Ruhe kommen wollt, ist dabei ganz euch überlassen. Doppelt hält natürlich besser!

Musikalische Entspannung im Doppelpack

Das erste Musikvideo dreht sich rund um den feurigen Fünf-Sterne-Charakter Diluc. Den Anfang macht der Song „Fireside Rest“, der mit seinen majestätischen Klängen perfekt zu dem herrschaftlichen Anwesen passt, in dem Diluc wohnt. Entspannt genießt er die Musik vor seinem hauseigenen Kamin. Das zweite Stück, „Dawn Winery Theme“, begleitet uns nach draußen und zieht bei orangerotem Himmel nostalgische Bahnen über Dilucs Weingut.

Mit „Lone Sojourner“ verschlägt es auch Diluc dann in die freie Natur, wo er die frische Luft bei anmutigen Tönen auskostet. Beim letzten Song, „Before Dawn, at the Winery“, schaut sich der verschwiegene Barbesitzer den Sonnenaufgang an, bevor er in sein Anwesen zurückkehrt. Solltet ihr Diluc noch nicht als spielbaren Charakter freigeschaltet haben, heißt es weiter Daumen drücken. Aktuell ist der Pyro-Nutzer nur mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit über Gebete erhältlich.

Mit Venti die Natur genießen

In der zweiten Musik-Zusammenstellung können Fans sich bei einem lauen Lüftchen auf einer Lichtung niederlassen und den sanften Klängen des Barden Venti lauschen. Los geht’s mit dem ruhigen und ikonischen „Genshin Main Theme“, das SpielerInnen vom Startbildschirm kennen. Darauf folgt „Twilight Serenity“, welches wunderbar friedlich Motive des Main Themes aufgreift. Abschließend erklingt die melancholische „Dream Aria“, ein Song, in dem der gefühlvolle Gesang des Barden noch mehr hervorsticht. Die drei Songs dürft ihr vor einer herrlich grünen Kulisse genießen, in der Venti mit seiner Harfe auf einem Baumstumpf sitzt.

Falls der kleine, weinliebende Musiker noch nicht Teil eurer Truppe ist, könnt ihr nur hoffen, dass euch das Glück wohlgesonnen ist. Da Venti genau wie Diluc ein Fünf-Sterne-Charakter ist und somit eine extrem niedrige Erhältlichkeitsrate hat, heißt es beten, beten und nochmal beten.

Genshin Impact ist für PlayStation 4, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen, beispielsweise Nintendo Switch, ist bereits in Planung. Auch auf PlayStation 5 wird der Titel mit überarbeiteter Grafik und Ladezeit erscheinen. Doch schon jetzt hat Genshin Impact über 245 Millionen US-Dollar eingespielt. Bereits jetzt ist der Soundtrack bei Spotify und Co. erhältlich!

via Siliconera, miHoYo (1), (2), Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo