Genshin Impact: Der Soundtrack zum Spiel ist jetzt bei Amazon, Spotify und Co.

Schöne Nachrichten für alle Fans von Genshin Impact. Solltet ihr die bisherige Story schon abgeschlossen haben, könnt ihr euch die Zeit bis zum kommenden Inhalts-Update mit der Musik aus dem Spiel verkürzen. Der Soundtrack „Jade Moon Upon a Sea of Clouds“ zu Genshin Impact ist nämlich ab sofort bei Spotify, Apple Music und Amazon Music* verfügbar.

Bei Amazon könnt ihr kostenlos in die ersten 30 Sekunden aller Stücke hineinhören. Stolte 69 sind das übrigens an der Zahl. Weitere Songs dürften in Zukunft dazu kommen, denn es gibt ja auch noch allerhand neue Inhalte. Was euch im Detail demnächst erwartet, erfahrt ihr hier. Wenn ihr noch nicht reingespielt habt, könnt ihr euch unseren Test zu Genshin Impact genehmigen. Für alle Nintendo-Fans der Hinweis: auch eine Nintendo-Switch-Version von Genshin Impact ist noch geplant.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo