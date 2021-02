Diese Spiele könnt ihr am Wochenende kostenlos spielen

Nach dem erfolgreichen Start dieser noch sehr jungen Serie letzte Woche, geht es heute in die Fortsetzung. Zwar ist jetzt Monatsanfang und die frische Kohle da, aber wenn man trotzdem kostenlose Games spielen kann… wieso nicht. Und es gibt wieder einige! Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der Grundlage für diesen Beitrag ist.

Wirklich kostenlose Spiele am Wochenende

Fangen wir diesmal mit den wirklich kostenlosen Spielen an. Also jene, für die ihr auch kein Abo braucht. In dieser Woche ist da Steam nicht nur wegen des Steam Free Weekend eine gute Anlaufstelle, sondern auch wegen des Steam Game Festival. Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar:

Und im Rahmen des erwähnten Steam Game Festival könnt ihr über 500 spielbare Demos kostenlos ausprobieren. Das ist interessant, weil viele davon jetzt ganz frisch verfügbar sind und es nur bis zum Ende des Festivals am 9. Februar sein werden. Mit dabei sind viele Demos zu Spielen, über die wir in dieser Woche berichtet haben.

In Festival Tycoon könnt ihr eigene Festivals aufbauen, wenn ihr aktuell schon keine besuchen dürft. Mit Tasomachi könnt ihr in eine wunderschöne, orientalische Welt eintauchen. Gal*Gun Returns, na ja… ist eben Gal*Gun Returns und ihr könnt es aktuell auch kostenlos bei Steam ausprobieren. Scarlet Hood and the Wicked Wood vermischt den Zauberer von Oz mit Gebrüder Grimm. In Narita Boy seid ihr der auserwählte Träger des Techno-Schwerts. Und Minute of Islands, eine deutsche Entwicklung, möchte eure Werte hinterfragen.

Da gibt es also allerhand auszuprobieren.

Nicht verpassen solltet ihr außerdem, euch die aktuellen Gratis-Games im Epic Games Store zu sichern. Sie bleiben euch kostenlos erhalten, wenn ihr sie im befristeten Zeitraum holt.

For The King* (kostenlos bis 11. Februar um 17 Uhr)

Metro: Last Light Redux* (kostenlos bis 11. Februar um 17 Uhr)

Neu bei Prime Gaming, PlayStation Plus, Xbox und Co.

Und dann gibt es da noch die guten Abos, von denen ihr wahrscheinlich auch einige besitzt. Mit laufenden Abos von Xbox Live Gold* oder PlayStation Plus sind natürlich wie jeden Monat etliche Games inklusive. Das sind derzeit folgende Games:

Gears 5 – auf Xbox Series

Resident Evil – auf Xbox Series und Xbox One

Dandara: Trials of Fear Edition – auf Xbox Series und Xbox One

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb – auf Xbox Series, Xbox One, Xbox 360

Lost Planet 2 – auf Xbox Series, Xbox One, Xbox 360

Control: Ultimate Edition – auf PlayStation 4

Concrete Genie – auf PlayStation 4

Destruction AllStars – auf PlayStation 5

Darüber hinaus finden am Wochenende wieder die Xbox Free Play Days* statt, auf die ihr mit einem Xbox-Live-Gold-Abo Zugriff habt. Hier werden derzeit zwei Serien gefeiert, die in dieser Woche Jubiläen absolvierten. Puyo Puyo hatte am 4. Februar den „Puyo-Puyo-Day“. Und das Sims-Franchise wurde gestern 21 Jahre alt. zur Feier des Tages gibt es den Origin-Key zu Die Sims 4 bei Amazon heute für 4,99 Euro*.

Puyo Puyo Tetris 2

Die Sims 4

Vom Xbox Game Pass mal gar nicht zu reden. Dann ist da noch PlayStation Now. Was in diesen Diensten derzeit neu ist, erfahrt ihr beim Nerdy Dealer. Gerne unterschätzt wird Prime Gaming, dabei haben die meisten ohnehin ein Prime-Abo und da sind seit 1. Februar diese Spiele neu dazugekommen:

Table Manners – ein Physik-basierter Dating-Simulator

Stealth Bastard Deluxe – schleicht euch in eine tödliche Fabrik

Spinch – ein psychedelischer Side-Scroller-Plattformer

Monster Prom: Hotseat Edition – findet ein Date für Monster Prom

Swimsanity! – ein Unterwasser-Multiplayer-Shooter

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Schönes Wochenende! Was zockt ihr?

Bildmaterial: Die Sims 4, Electronic Arts