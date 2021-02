Scarlet Hood and the Wicked Wood vermischt den Zauberer von Oz mit Gebrüder Grimm

Es ist nicht leicht, in der großen Videospielwelt Aufmerksamkeit zu erregen. Viele Spiele kleinerer Studios versuchen es deshalb mit großen Vergleichen. Scarlet Hood and the Wicked Wood auch: Laut dem deutschen Publisher Headup Games sollen wir uns dieses Spiel als eine Mischung von „Der Zauberer von Oz“, „Und täglich grüßt das Murmeltier“ sowie „Gebrüder Grimm“ vorstellen. Und entwickelt wurde Scarlet Hood and the Wicked Wood von den Machern von The Coma, Devespresso Games.

Reicht das, um eure Neugierde zu wecken? Dann seht euch den Trailer an.

Im Rahmen des Steam Game Festival ist Scarlet Hood and the Wicked Wood ab heute und bis zum 9. Februar mit einer kostenlosen Demo spielbar. Neben handgezeichneter Grafik (Minho Kim) erwartet euch eine nicht-lineare Story von T.L. Riven und natürlich viele Rätsel und Zeitschleifen. Und übrigens auch deutsche Texte!

Am 8. April erscheint Scarlet Hood and the Wicked Wood für PC-Steam.

Bildmaterial: Scarlet Hood and the Wicked Wood, Headup Games, Devespresso Games