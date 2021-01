Xbox Game Pass im Januar weiterhin mit The Medium, Cyber Shadow und Donut County

Es wäre kein normaler Monat, wenn Microsoft in der zweiten Monatshälfte nicht noch mehr Spiele für den Xbox Game Pass vorstellen würde. Aber es ist ein normaler Monat. Bisher durften Abonnenten des Dienstes schon What Remains of Edith Finch, YIIK: A Postmodern RPG und mehr spielen. Die zweite Monatshälfte hat es aber deutlich mehr in sich!

Highlights des Restmonats dürften Donut County und Outer Wilds sein. Aber auch Cyber Shadow und The Medium, die jeweils am Tage der Veröffentlichung schon im Xbox Game Pass spielbar sein werden. Und dann ist da natürlich noch die gesamte Yakuza Remastered Collection, die euch noch Ende Januar erwartet.

Bald im Xbox Game Pass:

21. Januar – Control (PC)

21. Januar – Desperados III (Android, Konsole, PC)

21. Januar – Donut County (Android, Konsole, PC) – ID@Xbox

21. Januar – Outer Wilds (Android) – ID@Xbox

26. Januar – Cyber Shadow (Android, Konsole, PC) – ID@Xbox

28. Januar – The Medium (Xbox Series, PC) – ID@Xbox

…und die Yakuza Remastered Collection:

28. Januar – Yakuza 3 Remastered (Android, Konsole, PC)

28. Januar – Yakuza 4 Remastered (Android, Konsole, PC)

28. Januar – Yakuza 5 Remastered (Android, Konsole, PC)

Aktuell gibt es wieder das besondere 3-Monats-Angebot: die ersten drei Monate Xbox Game Pass kosten euch nur 1 Euro* – ausprobieren ist also fast kostenlos. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift*, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold* enthalten. Dazu zählen neben dem Multiplayer-Zugang die Games with Gold und Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass:

29. Januar – Death Squared (Konsole)

29. Januar – Death’s Gambit (PC)

29. Januar – Final Fantasy XV (Konsole und PC)

29. Januar – Fishing Sim World: Pro Tour (Konsole und PC)

29. Januar – Gris (PC)

29. Januar – Indivisible (Konsole und PC)

29. Januar – Reigns: Game of Thrones (PC)

29. Januar – Sea Salt (Konsole und PC)

via Microsoft, Bildmaterial: Microsoft