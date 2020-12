Cyber Shadow von Yacht Club Games erscheint am 26. Januar für Konsolen und PCs

Lange haben wir nichts gehört von Cyber Shadow. Eigentlich sollte die Veröffentlichung schon im Herbst erfolgen. Nun meldete sich der Plattformer in 8bit-Optik bei der „Indie World“ von Nintendo zurück. Und zwar gleich mit einem Veröffentlichungstermin! Am 26. Januar 2021 wird Cyber Shadow auf Nintendo Switch verfügbar sein. Am gleichen Tag erfolgt auch die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und PCs, wie Yacht Club Games bekannt gab.

In Cyber Shadow rasen, springen und schlitzen sich die SpielerInnen durch futuristische Levels, um mehr als ein Dutzend apokalyptische Endbosse zur Strecke zu bringen. Während der Präsentation von Nintendo gab es auch Details zu amiibo-Funktionalitäten.

Die Welt ist von synthetischen Lebensformen übernommen worden und Shadow bricht nach einem verzweifelten Hilferuf zu einer Rettungsmission auf. Die Spieler:innen müssen ihn geschickt durch die Ruinen von Mekacity bewegen, Fallen überspringen und Techno-Horden besiegen. Dabei können sie sogar die Hilfe eines bekannten Gesichts in Anspruch nehmen – wenn sie ein amiibo der Shovel Knight-Serie einlesen. Werden sie gemeinsam die Geheimnisse der uralten Kräfte ihres Ninja-Clans lüften?

Macher Aarne Hunziker beschreibt sein Spiel als eine Mischung aus dem Leveldesign von Super Mario, der Action aus Ninja Gaiden, dem Gegnerdesign von Contra und der Dark-Visual-Ästhetik von Batman. In unserem ausführlichen „Angespielt!“ könnt ihr mehr über den Titel erfahren.

Bildmaterial: Cyber Shadow, Yacht Club Games, Mechanical Head Studios