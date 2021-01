Nioh 2 – The Complete Edition: Entwickler legen im neuen Gameplay-Video selbst Hand an

Nach dem vor einer guten Woche erschienen Trailer zu Nioh 2 – The Complete Edition, die am 5. Februar 2021 für PC-Steam erscheinen soll, legen Koei Tecmo und Team Ninja jetzt mit einem vierzehn 14-minütigen Gameplay-Video nach, bei dem ein Teammitglied des Entwicklerstudios selbst am Gamepad saß.

Schon in der ersten Minute wird ersichtlich: Mit stumpfem Draufhauen kommt ihr bei Nioh 2 nicht weit. Um in den erbitterten Kämpfen mit Dämonen und Co eine Chance zu haben, müsst ihr nicht nur eure Waffe kennen, sondern auch die Haltung eures Charakters im Auge behalten. Um dann zu zeigen, wie es richtig geht, machen die EntwicklerInnen kurzen Prozess mit dem missmutigen Minotaurus. Geschicktes Ausweichen, Parieren mit der Yo-Kai-Form und Ausdauer-Management sind dabei essenzielle Komponenten.

Im weiteren Verlauf des Videos geht es durch ein düsteres, japanisches Dorf. Dort präsentieren die EntwicklerInnen vor allem die beiden Waffen, die in Nioh 2 neu dazugekommen sind: Die Beile und die Glefe. Den krönenden Abschluss des Videos bildet ein spektakulär Bosskampf. Die Identität des übermächtigen Gegners soll aus Spoilergründen an dieser Stelle aber nicht verraten werden.

Das soll die PC-Version bieten

Die neue PC-Version von Nioh 2 verspricht neben 4K-Ultra-HD-Support, Ultra-Widescreen-Kompatibilität, HDR- und 144Hz-Monitor-Support sowie „superflüssigen, stabilen 120 FPS auf darauf ausgelegten Systemen“ auch die Möglichkeit, mit Maus und Tastatur oder Gamepad zu spielen.

Neben der Hauptstory werden natürlich auch die drei DLCs „Der Schüler des Tengu”, „Dunkelheit in der Hauptstadt” und „Der erste Samurai” in der Complete Edition enthalten sein. Außerdem wird SpielerInnen Zugang zu zwei zusätzlichen Waffenarten gewährt, die bereits mit den DLCs eingeführt wurden: dem Sansetsukon, einem dreiteiligen Stab, sowie den Fäusten.

4K und 120 FPS gehören natürlich auch zu den Features der PS5-Version. Dort erscheint Nioh 2 – The Complete Edition als Teil der neuen Nioh Collection auch im Handel*.

via Koei Tecmo, Bildmaterial: Nioh 2, Sony, Koei Tecmo / Team Ninja