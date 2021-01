Neuer Soundtrack zu Final Fantasy Crystal Chronicles erscheint in Japan

Nachdem im August 2020 die Remastered Edition von Final Fantasy Crystal Chronicles für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Mobilgeräte erschienen ist, kommt nun ein neuer Soundtrack des Spiels aus der „Piano Collections“-Reihe auf den Markt.

Die CD, die am 7. April 2021 in Japan erscheint, enthält zehn Arrangements der Komponistin Kumi Tanioka, die bereits an der musikalischen Untermalung diverser Square-Enix-Titel beteiligt war. Nach aktuellem Stand wird der Soundtrack allerdings nur in Japan erhältlich sein. Bei Amazon Japan* findet ihr ihn bereits.

Die Neuerungen des HD-Remaster

In der Remastered Edition gibt es den originalen lokalen Mehrspielermodus nicht mehr, dafür einen neuen Online-Multiplayer, leider mit erheblichen Problemen. Darüber hinaus bietet das HD-Remaster weitere Neuerungen, wie verbesserte Grafiken, einen neu komponierten Soundtrack, neue Dungeons mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, ein neues Imitieren-Feature und vieles mehr.

Besonders erwähnenswert: Es gibt erstmals eine englische Sprachausgabe. Auch eine kostenlose Lite-Version ist ab sofort erhältlich. Hierzulande erschien das Remaster nur digital. In Japan hingegen gibt es eine Handelsversion für Nintendo Switch* und PlayStation 4.

Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck von den neuen Klavierstücken:

via NintendoSoup, Bildmaterial: Square Enix