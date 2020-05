Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition erscheint in Japan am 27. August

Square Enix hat nach der Verschiebung von Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition nun zumindest für Japan einen neuen Veröffentlichungstermin genannt. Das Remaster soll dort für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie iOS- und Android-Geräte am 27. August erscheinen. Die Konsolen-Fassungen werden auch physisch erscheinen. Für den Westen gilt nach wie vor der Sommer als angepeilten Zeitraum.

Zudem enthüllte man ein „Imitations-Feature“, welches es ermöglicht, den Charakter im Kampf mit dem Aussehen und der Stimme von Nebencharakteren auszustatten, welchen man im Spiel begegnet. Dafür muss man bestimmte Gegenstände sammeln. So kann man im Online-Mehrspielermodus eine Karawane zusammenstellen, welche im Hauptspiel nicht möglich wäre.

Die Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition folgt einer jungen Gruppe, bekannt als die Kristall-Karawane, auf ihrer epischen Suche nach der Myrrhe, einer wertvollen und seltenen Flüssigkeit, die sie für die Reinigung und Aufrechterhaltung des Kristalls benötigen, der ihre Welt vor dem tödlichen Gas Miasma beschützt.

Verbünde dich mit weit entfernten Freunden, um furchteinflößende Feinde niederzustrecken! Rekrutiere Kameraden für deine Kristall-Karawane im Online-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler.

Das Abenteuer erwartet deine Karawane in ganz neuen Gefilden voller Wunder. Es gibt sogar neue Bereiche in den Dungeons, also warten auch auf Veteranen der Originalversion viele Überraschungen.