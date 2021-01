Ex-Director von Final Fantasy XV arbeitet jetzt an einem virtuellen Reise-Abenteuer

Hajime Tabata (zuletzt Director von Final Fantasy XV) hat nach seinem Abgang bei Square Enix bekanntlich das neue Studio mit dem eingängigen Namen JP Games Inc. gegründet. Schon vor genau über einem Jahr verriet er der Famitsu, dass sich ein neues Projekt bereits in Arbeit befindet. „Wir haben die Vorbereitungen für ein neues Projekt aufgenommen. Nächstes Jahr wird sich unser Team vergrößern“, so Tabata im Dezember 2019. Dessen Schlüsselwort für das neue Jahr 2020 lautete damals: „AAA“. Wenn das nicht vielversprechend klingt.

Doch in diesem Jahr werden wir von Tabatas neuem AAA-Spiel wohl noch nichts sehen. Gegenüber 4Gamer sagte Tabata im Dezember, die Coronavirus-Pandemie habe die Pläne seines neuen Studios erheblich verändert. „Liebe Leser, bitte warten Sie bis 2022.“ Während wir das Großprojekt noch nicht kennenlernen, erfahren wir aber nun zumindest etwas über ein weiteres Projekt bei JP Games Inc.

Das Projekt soll virtuelles Reisen ermöglichen

Gemeinsam mit All Nippon Airways und Mutterfirma ANA Holdings arbeitet Tabata an einem „Virtual Travel Project“, wie das Studio gegenüber der Famitsu bestätigte. Das Programm soll es Besuchern erlauben, virtuell in verschiedene Städte zu reisen. Die Fluggesellschaft setzt laut der Famitsu große Hoffnungen in das Projekt. Wie die meisten Airlines hatte ANA Holdings im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht viel zu tun. Offenbar möchte man sich ein kleines weiteres Standbein aufbauen.

Hajime Tabata wird für das Projekt als General Producer geführt. Laut der Famitsu wolle Tabata seine Erfahrungen einbringen, die er bei der Entwicklung von RPGs gesammelt hat. Bei Facebook verbreitet der Producer, man wolle das Projekt bald offiziell vorstellen.

Das erste Spiel des Studios war übrigens The Pegasus Dream Tour, ein Sport-RPG zu den Paralympics. Die sollten im letzten Jahr im Rahmen von Olympia 2020 in Tokyo stattfinden, aber den Rest kennt ihr ja. Laut dem offiziellen Twitter-Account zu den Paralympics erscheint das Spiel 2021.

