Badespaß für Fighter: Lizenzierte Tekken-Gummienten angekündigt

Beim Merchandise zu Videospielen gibt es einige Klassiker. Dazu gehören Artbooks, Soundtracks und für mutigere auch T-Shirts. Auch Figuren sind stets beliebt, in der Unterkategorie der Plüschtiere gibt es Flauschiges und Ausgefallenes. Numskull erobert nun noch weitere Bereiche eurer Wohnung mit Tekken-Gummienten.

Mit der Linie „Tekken Tubbz“ gibt es vorerst zwei Modelle. Klar, ohne Heihachi und Kazuya wird das nicht gehen. Etwa im Februar 2021 können die Modelle für je 12,99 US-Dollar (ohne Steuer) erworben werden, selbstverständlich von Bandai Namco lizenziert. Wenn die Gummienten nicht gerade im Einsatz sind, können sie in einer Plastikbox ausgestellt werden, welche praktischerweise stapelbar sind. Ihr könnt Heihachi und Kazuya im Geek Store vorbestellen.

Ihr möchtet gerne eine Quietscheentchensammlung starten, aber Tekken mögt ihr nicht? Kein Problem! Numskull hat ein großes Angebot weiterer kostümierter Enten auf Lager. Von Herr der Ringe über Star Trek bis hin zu Metal Gear Solid, The Last of Us, Resident Evil und vielem mehr reicht die Auswahl.

via Siliconera, Bildmaterial: Numskull, Bandai Namco