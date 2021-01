Ask Iwata: Words of Wisdom erscheint im April lokalisiert im Westen

Über fünf Jahre ist es jetzt schon her, dass der ehemalige Nintendo-Präsident Satoru Iwata verstorben ist. Zu seinen Ehren wurde 2019 ein Buch in Japan veröffentlicht. Das Buch ist eine Mischung aus Aussagen Iwatas aus der beliebten Interview-Reihe „Iwata fragt“ und Ergänzungen von Shigeru Miyamoto. Viele Nintendo-Fans hatten sich gewünscht, dass dieses Buch lokalisiert auch im Westen erscheint. Diesen Wunsch erfüllt nun VIZ Media.

Wie man bekannt gab, wird man das Buch unter dem Titel Ask Iwata: Words of Wisdom auch im Westen veröffentlichen. Mit dem 13. April 2021 führt VIZ Media dafür nun auch einen konkreten Veröffentlichungstermin. Es soll sowohl digital als auch physisch erscheinen.

Der von allen geschätzte Satoru Iwata

Satoru Iwata war eines der bekanntesten und meist geschätzten Mitglieder der Spielbranche, vor allem bekannt für sein hohes Engagement, seine Aufopferungsgabe und seine Liebe zu Videospielen.

In den Interviews „Iwata fragt“ hat er sich mit Entwicklern über deren Projekte unterhalten und die Hintergründe hinter der Entstehung von Titeln wie Splatoon (Wii U), Super Mario 3D World (Wii U), Pokémon X und Y (3DS) und vielen mehr beleuchtet.

Das japanische Unternehmen Hobonichi, gegründet von Shigesato Itoi (bekannt für die Earthbound-Reihe), einem von Iwatas engsten Freunden, hat Ask Iwata: Words of Wisdom in Japan veröffentlicht. Hobonichi machte zuletzt auch mit dem Hobonichi MOTHER Project von sich reden. Teil des Projekts ist zum Beispiel der Pollyanna „Mother“ Official Comic, eine Sammlung von Geschichten und Comics von insgesamt 35 Menschen. Alle Storys basieren dabei auf den MOTHER-Spielen.

Bildmaterial: Nintendo / Hobonichi