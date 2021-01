Final Fantasy VII Remake: Sony lässt euch Seijin no Hi mit Tifas Cocktails feiern

Andere Länder, andere Sitten. So sagt man gern. Andere Länder, andere Feste. So könnte man auch sagen! Im fernen Japan gibt es viele Feiertage und Feste, mit denen wir hierzulande überhaupt nichts anfangen können. Eines davon ist zum Beispiel Tanabata, wörtlich der „siebte Abend“. Dabei geht es um ein Liebespaar und die Sterne und was Final Fantasy VII Remake im Juli damit zu tun hatte, darüber haben wir hier berichtet.

Am heutigen 11. Januar feiert man in Japan Seijin no Hi. An diesem „Tag der Mündigkeitserklärung“ werden die Menschen gefeiert, die seit April 2020 und bis zum 1. April 2021 das 20. Lebensjahr erreicht haben oder erreichen. In Japan ist man laut Gesetz mit dem 20. Lebensjahr volljährig. Anders als viele andere japanische Feste ist Seijin no Hi in Japan sogar ein offizieller Feiertag.

Junge Japaner tragen traditionelle Kleidung

Dieses Fest liegt uns auch nicht ganz so fern wie das Tanabata, immerhin feiern wir auch in Deutschland Familienfeste wie die Jugendweihe, bei der Jugendliche feierlich in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Auch, wenn das mit der offiziellen Volljährigkeit hierzulande nichts zu tun hat und auch kein Feiertag ist.

Offiziell als Feiertag eingeführt wurde Seijin no Hi in Japan 1948. Zelebriert wurde es natürlich schon viel, viel länger. Heute gibt es an jedem zweiten Montag im Jahr offizielle Zeremonien in den Heimatorten der frischen Volljährigen, bei denen die Frauen einen Kimono tragen. Oft sogar einen Furisode, einen Kimono mit besonders langen Ärmeln. Die Männer tragen meist einen schwarzen Anzug mit Krawatte. Hin und wieder sieht man sie aber auch in der traditionellen Hakama-Kleidung. In diesem Jahr gibt es angesichts der Coronavirus-Pandemie in Japan leider viele Absagen oder Anpassungen der Zeremonie. Nach der offiziellen Zeremonie wird dann gewöhnlich mit Familie und Schulfreunden zu Hause weitergefeiert.

Feiert Seijin no Hi mit Tifas Cocktails

Tja, und was das heute schon wieder mit Final Fantasy VII Remake zu tun hat? Natürlich nicht besonders viel. Aber wie schon beim Tanabata-Fest feiert auch der offizielle japanische Twitter-Account von Sony PlayStation das Seijin no Hi und wie schon beim Tanabata hat man sich als Aufhänger dafür Final Fantasy VII Remake herausgesucht. Aber nicht nur aufgrund der Popularität des Spiels, sondern auch wegen einem anderen Umstand. Denn einer der beliebtesten Charaktere der Videospielgeschichte ist schon seit fast 25 Jahren genau 20 Jahre alt: Tifa Lockhart. Ja, natürlich nur in Final Fantasy VII. In anderen Spielen der Compilation hat sie ein anderes Alter.

Und was eignet sich zur Feier des Seijin no Hi am Abend besser als Tifas Bar „Der siebte Himmel“? Aus dem Final Fantasy VII Remake wissen wir, wie hervorragend Tifa leckere Cocktails zubereiten kann. Und genau das empfiehlt uns heute auch Sony PlayStation und zeigt dazu ein kurzes Video aus dem Spiel, in dem ihr Tifa mixen seht. Zur Feier des Erwachsenenalters solle man sich doch bei Tifa einen „leichten“ Erwachsenendrink genehmigen.

So steht es um Final Fantasy VII Remake: Episode 2

Erst in diesen Tagen durften wir erfahren, dass die Entwicklung der nächsten Episode von Final Fantasy VII Remake gut voranschreitet. Und dass die „neue Welt“ von Final Fantasy VII mit dem ersten Teil gerade erst ihren Anfang gefunden hat. Falls ihr schon jetzt tiefer in die Ereignisse der Welt von Final Fantasy VII eintauchen möchtet, dann bietet sich der Roman Final Fantasy VII: The Kids Are Alright von Autor Kazushige Nijima an.

Das Buch hat sogar Tetsuya Nomura empfohlen! Ihr könnt es euch bei Amazon bestellen*, allerdings gibt es das Buch bisher nur englischsprachig. Allerdings wird Panini im März auch eine deutsche Lokalisierung veröffentlichen, die ihr auch schon bei Amazon findet*.

via Aitaikimochi, Asienspiegel, Wikipedia, Bildmaterial: Seijin no Hi, Wadi oo, gemeinfrei; Titelbild: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO