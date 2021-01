Sony nennt für Kena: Bridge of Spirits, GhostWire: Tokyo und Project Athia die Veröffentlichungszeiträume

Sony hat seit Kurzem offenbar die Angewohnheit, Veröffentlichungszeiträume via Fußnoten in Trailerzusammenschnitten zu nennen. Bereits im November machte man das, im CES-Livestream nun ein weiteres Mal. Die gesamte Liste lest ihr im Screenshot.

Neu ist dabei, dass Kena: Bridge of Spirits im März 2021 erscheinen soll, bisher galt nach einer Verschiebung das erste Quartal 2021. Solar Ash, das neue Projekt von Heart Machine, soll im kommenden Juni veröffentlicht werden. Im Juli soll es schließlich mit Little Devil Inside bereits weitergehen. Der Herbst wird im Oktober spannend mit GhostWire: Tokyo, welches ein Jahr lang konsolenexklusiv für PlayStation 5 erscheint, und dem katzenlastigen Stray.

Etwas weiter in der Zukunft – aber vielleicht nicht gar so weit, wie mancher gedacht haben könnte – soll Project Athia liegen. Hier gibt man für das neue Spiel von Square Enix den Januar 2022 an. Neben der PC-Version müssen Besitzer anderer Konsolen jedoch mindestens noch zwei Jahre länger warten. Gewissermaßen von einer Verschiebung sprechen muss man beim dystopischen Sci-Fi-Spiel Pragmata von Capcom. Nun plant man offenbar mit dem Jahr 2023 und nicht mehr mit dem Jahr 2022. Die Entwicklung dürfte also noch dauern.

Der Trailerzusammenschnitt lieferte übrigens kein neues Material. Wir haben diesen dennoch unten verlinkt.

Bildmaterial: GhostWire: Tokyo, Bethesda / Tango Gameworks