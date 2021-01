Deutsche Verkaufscharts: Cyberpunk 2077 gelingt zumindest teilweise das Comeback

Letzte Woche musste Cyberpunk 2077 den Hut nehmen und den ersten Platz in den PS4- und Xbox-One-Charts räumen. Zuvor war der kontroverse Titel von CD Projekt RED vier Wochen lang an der Spitze und hatte sich allein in Deutschland schon im Dezember über 500.000 Mal verkauft.

In der aktuellen deutschen Handelsverkaufswoche gelingt zumindest teilweise das Comeback. Auf Xbox One kann Cyberpunk 2077 wieder die Spitze übernehmen, dahinter landet Vorwochensieger Assassin’s Creed Valhalla.

Auf PlayStation 4 erinnert FIFA 21 daran, dass es der meistverkaufte Titel in Europa im vergangenen Jahr war. Dahinter geht die Grand Theft Auto V Premium Edition ins Ziel. Auf Nintendo Switch bleibt mit Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe alles beim Alten.

Und die „Next-Gen“, die ja jetzt „Current-Gen“ ist? Aufregend ist auch anders. Auf PlayStation 5 bleibt Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vor Call of Duty: Black – Ops Cold War an der Spitze. Auf Xbox Series verändert sich im Vergleich zur Vorwoche nichts: Call of Duty: Black Ops – Cold War vor Immortal Fenyx Rising.

via GfK, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED