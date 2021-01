Metroidvania-Märchen Ender Lilies startet heute im Early Access

Der japanische Publisher Binary Haze Interactive hat heute das „Metroidvania-Märchen“ Ender Lilies: Quietus of the Knights bei Steam in den Early Access gebracht. Das Spiel wird von Live Wire, Adglobe Tokyo und Adglobe Montreal Studio entwickelt und ist ein düsteres Action-RPG im Metroidvania-Stil. Im zweiten Quartal ist dann die Veröffentlichung des fertigen Spiels bei Steam, für PlayStation und Xbox sowie Nintendo Switch geplant.

Ender Lilies besticht im Trailer durch eine düstere Optik, viele verschiedene Spielmechaniken und Bosse, die direkt aus Bloodborne entsprungen sein könnten. Auch der melancholische Soundtrack geht ins Ohr. Dieser stammt von Mili, der auch für Anime-Serien wie Ghost in the Shell und Goblin Slayer verantwortlich war oder an Spielen wie Cytus und Deemo gearbeitet hat.

Führe die Priesterin Lily durch gewundene Höhlen, Unterwasserlandschaften, Wälder glühender Bäume und andere Landschaften, die von einem Regen verwüstet wurden, der Menschen in Untote verwandelt. Jedes Biom ist wunderschön und in einem düsteren japanischen Fantasiestil illustriert. Besiege herausfordernde und grässliche Bosse und wasche sie rein, um sie danach als ausrüstbare Gefährten zu rekrutieren. Kombiniere die Seelen der Gefallenen, um einen ätherischen Leibwächter-Trupp zu bilden, dessen Angriffe von mächtigen Axtschlägen bis zu lange Distanzen übergreifende Bogenschüsse reichen. Wenn Lily Feinde exorziert, bekommt sie Visionen, die ihr Einblicke in die Vergangenheit geben. Diese Einblicke sind wie Puzzleteile, die es zusammenzusetzen gilt, um die ganze Wahrheit zu erfahren und das Rätsel hinter dem unheiligen Regen zu lösen, bevor du dich einer Entscheidung stellst, die über das Schicksal des Königreichs entscheidet.

„Die Geschichte von Lily und ihrer Heimat ist eine unglückliche, aber nicht ohne Hoffnung. Sie wird schwierige Entscheidungen treffen müssen, während sie durch ihre albtraumhafte Realität navigiert“, sagte Hiroyuki Kobayashi, CEO von Binary Haze Interactive.

Der Start im Early Access erfolgt zum Preis von 19,99 Euro. Ender Lilies bietet deutsche Texte.

Bildmaterial: Ender Lilies: Quietus of the Knights, Binary Haze Interactive, Live Wire, Adglobe Tokyo, Adglobe Montreal Studio