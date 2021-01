Deutsche Verkaufscharts: Cyberpunk 2077 muss nach vier Wochen den Hut nehmen

Wachablösung in den deutschen Charts. Vier Wochen lang dominierte Cyberpunk 2077 die offiziellen deutschen PS4- und Xbox-One-Handelscharts, ermittelt von GfK Entertainment. Quasi zeitgleich mit der großen Video-Entschuldigung der Macher nimmt das Sci-Fi-RPG nun den Hut.

In den PS4-Charts wird Cyberpunk 2077 von GTA V Premium Edition und Assassin’s Creed Valhalla verdrängt. In den Xbox-One-Charts zieht ebenfalls Assassin’s Creed Valhalla vorbei, aber Cyberpunk 2077 kann immerhin den zweiten Platz holen.

Auf PlayStation 5 schwingt sich Spider-Man: Miles Morales an die Spitze, gefolgt von Sackboy: A Big Adventure. In den Xbox-Series-Charts bleiben hingegen Call of Duty: Black Ops – Cold War sowie Immortals Fenyx Rising die meistverkauften Games im Handel.

In einer ruhigen ersten Verkaufswoche 2021 vermeldete der Handel keine Neuzugänge in den Rankings. Wenig überraschend zeigen sich die PC- und Switch-Charts wie eigentlich jede Woche. Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator 19 grüßen in den PC-Rankings von oben. Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons heißen nach wie vor die Dauerbrenner auf Nintendo Switch.

