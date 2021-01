Zum vierten Mal in Folge ist FIFA das meistverkaufte Videospiel des Jahres in Europa

Nicht besonders aufregend: FIFA 21 ist im zurückliegenden Jahr das meistverkaufte Spiel Europas. Ermittelt von GfK Entertainment, tritt FIFA 21 damit die Nachfolge von FIFA 20, FIFA 19 und FIFA 18 an, die jeweils 2019, 2018 und 2017 vorne lagen. Die Jahresauswertung von GfK erfolgt anders als die wöchentlichen Charts plattformübergreifend, allerdings nur physisch. Es werden also alle Zahlen über alle Plattformen der Veröffentlichung von FIFA 21 addiert. So erklärt sich auch der Unterschied zu den Bestseller-Charts 2020 von Amazon, wo FIFA 21 nur auf Rang 3 landet, aber das gilt eben ausschließlich für die PS4-Version.

In 16 von 19 Ländern (nicht alle europäischen Länder werden erfasst) liegt FIFA 21 ganz oben. Dazu zählen Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und Portugal sowie Polen und Tschechien. Ausnahme bildet hier nur Frankreich: dort gewinnt Animal Crossing: New Horizons. Animal Crossing war darüber hinaus auch in vielen anderen Ländern sehr erfolgreich und erreichte in fast der Hälfte eine Top-3-Position. Insgesamt reicht es nur für Platz 2. Der europaweite dritte Platz geht an Mario Kart 8 Deluxe.

Aus der Reihe springen nur Russland und Finnland. In Russland ist The Last of Us: Part II der Topseller und in Finnland gar Minecraft. Auch in Südeuropa (Italien, Portugal und Spanien) landete Minecraft auf dem Treppchen.

In Deutschland stellte GfK noch einmal zusätzlich eine Unterteilung nach Plattformen an. FIFA 21 führt hier natürlich auf PS4 und Xbox One. Aber auch Assassin’s Creed: Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War und Immortals Fenyx Rising platzieren sich populär.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: FIFA 21, Electronic Arts