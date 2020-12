„Metal Gear“-Filmadaption: Oscar Isaac schlüpft in die Rolle von Solid Snake

Die ewig im Limbo schwebende Filmadaption der Stealth-Action-Marke Metal Gear erhielt nun neuen Aufwind. Kein Geringerer als Oscar Isaac (Ex machine, Star Wars VII-IX, Dune) soll in die Rolle des ikonischen Solid Snake schlüpfen – so berichtet Deadline. Der Film ist derzeit in Entwicklung, überwacht von Sony Pictures.

Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island, The Kings of Summer) nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Das Skript liefert „Kong“-Kollege Derek Connolly (Kong: Skull Island, Jurassic World). Avi Arad (Iron Man, Ghost in the Shell) übernimmt die Produktionsarbeit. So übrigens auch für die sich in Produktion befindliche Uncharted-Verfilmung und der angedachten Adaption von InFamous.

Die „Metal Gear“-Adaption hat eine steinige Reise hinter sich. 2012 gab man bekannt, Avi Arad würde die Kultserie adaptieren. In den Folgejahren wurde es allerdings wieder still um das Projekt. Updates gab es dann 2014 und 2017, als man die Zusammenarbeit von Jordan Vogt-Roberts und Derek Connolly ankündigte.

Von Branchengröße Hideo Kojima erdacht, erschien Metal Gear Solid ursprünglich 1998 für PlayStation und erfreute sich an höchst positiver Resonanz seitens der SpielerInnen und KritikerInnen. Es folgten zahlreiche Nachfolger, ehe die Serie mit Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain zu Ende ging.

Adaptionen von Videospielen sind gerade en vogue

Zuletzt gab es einige starke Adaptionen beliebter Videospiele, viele weitere stecken bereits in reger Planungsarbeit. Neil Druckmann arbeitet etwa zur Zeit mit Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin und dem TV-Riesen HBO zusammen, um eine Serienadaption von The Last of Us aus dem Boden zu stampfen. Kürzlich gaben auch noch Amazon und Jonathan Nolan und Lisa Joy von Kilter Films bekannt, an einer Umsetzung von Fallout zu arbeiten.

Darüber hinaus erwartet uns auch eine Serienumsetzung des RPG-Geheimtipps Disco Elysium und CD Projekt RED kündigte in Zusammenarbeit mit Studio Trigger und Netflix die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners an. Die vielen großen Namen hinter den jeweiligen Projekten machen auf jeden Fall schon mal Hoffnung auf starke Projekte.

via Siliconera, Bildmaterial: Metal Gear, Konami