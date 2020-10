Live A Live: Entwickler halten die Hoffnung auf eine Veröffentlichung im Westen aufrecht

In der letzten Woche berichteten wir über einen Livestream zum 26. Geburtstag von Live A Live, welcher am letzten Samstag stattfand. Dies war deswegen interessant, weil Trademarks zur Marke erst kürzlich im Westen gesichert wurden. Würde Square Enix also eine Neuveröffentlichung in Japan mit einer erstmaligen englischen Übersetzung enthüllen? Leider war das nicht der Fall, denn man blickte im Livestream weitestgehend zurück und nicht nach vorne. Sicher nostalgisch für die Beteiligten und die japanischen Fans, aber ernüchternd für westliche Fans.

Android-san…

Nach über zwei Stunden Laufzeit gab man dann dem Publikum noch die Gelegenheit, Fragen an die prominenten Anwesenden zu richten. Dabei stellte ein Fan auf Englisch die Frage, welche bisher nicht beantwortet wurde: Kommt Live A Live erstmals in den Westen? Die Anwesenden bedauerten zur Antwort zunächst, dass es nie ein Sequel, Remaster oder ein Remake gab.

Dank der Unterstützung der Fans habe es jedoch im letzten Jahr zum 25. Geburtstag ein Konzert zu Live A Live gegeben, auch die Veröffentlichung für Virtual Console in Japan sei so möglich geworden. In Zukunft würde vermutlich noch mehr passieren, so die doch recht unkonkrete Aussicht.

Die Frage wurde übrigens von einem Fan mit dem Nickname „Android“ gestellt, was einige englischsprachige Zuhörer als Bestätigung einer Mobile-Version von Live A Live missverstanden. Eine solche Portierung wurde jedoch nicht erwähnt. Ihr findet die entsprechende Stelle im Video unten.

Was war Live A Live gleich…?

Sollte euch der Titel auf Anhieb nichts sagen, ist das nicht verwunderlich. Es handelt sich um ein JRPG von Square, das am 2. September 1994 ausschließlich in Japan für Super Famicom erschien. Der Titel stellte das Regiedebüt von Takashi Tokita dar, der später auch als Regisseur des ikonischen JRPG Chrono Trigger tätig wurde. Außerdem debütierte bei dem Projekt auch die Komponistin Yōko Shimomura mit ihrer ersten musikalischen Arbeit für Square.

Das RPG wurde noch nie außerhalb von Japan veröffentlicht. Eine englische Version des Titels liegt nur in Form einer Fan-Übersetzung vor.

Square Enix reitet derzeit die Klassiker-Welle

Live A Live wäre nicht der erste Klassiker, welcher Square Enix wieder „ausgräbt“. So wurde Seiken Densetsu 3 erstmals lokalisiert und mit Trials of Mana gar mit einem Remake bedacht. Die Verkaufszahlen übertrafen dabei die eigenen Erwartungen, was durchaus auch bei Fans für neue Hoffnung sorgt. Ebenfalls eine Klassiker-Neuauflage ist gerade mit Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition erschienen und mit der Collection of SaGa Final Fantasy Legend könnt ihr noch in diesem Jahr die ersten drei Titel der berühmten Reihe erleben. Zwar sehr nahe an den Game-Boy-Originalen, dafür jedoch erstmals in Europa überhaupt. Auch auf Romancing Saga 3 mussten wir über zwei Dekaden warten, bis es im vergangenen Jahr doch noch geklappt hat.

Die Fan-Frage im Livestream ab 2:17:20

