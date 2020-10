Final Fantasy XVI: „Grundlegende Entwicklung“ und „Szenarien“ abgeschlossen

Square Enix hat zur Rekrutierung von weiteren Entwicklern für Final Fantasy XVI eine eigene Website geschaltet, die ein wenig Aufschluss über den derzeitigen Entwicklungsstand des Projekts gibt. Und so viel darf man wohl sagen: Das Projekt scheint schon weiter zu sein, als viele Fans annehmen dürften.

Die „grundlegende Entwicklung“ und die „Produktion der Szenarien“ sei bereits abgeschlossen, heißt es auf der Website. Dass Final Fantasy XVI bereits weit über die (nicht unerheblich lange) Planungsphase hinaus ist, bewies bereits der Ankündigungstrailer, der echtes Gameplay zeigte. Auch dass das Szenario komplett steht, dürfte nicht überraschend sein. Was genau es bedeutet, dass die „grundlegende Entwicklung“ abgeschlossen ist, lässt freilich Interpretationsspielraum. Aber das klingt doch schon mal nicht schlecht, oder?

Darauf liegt jetzt der Fokus

Das Team dürfte vermutlich von der Erfahrung profitiert haben, die Square Enix mit der Entwicklung von Final Fantasy XV und Final Fantasy VII Remake gesammelt hat. Auch die ein oder andere Entwicklungsumgebung kommt möglicherweise wieder zum Einsatz. Die Anpassung und womöglich Neuentwicklung von Entwicklungs-Tools ist ein zeitraubender Prozess. Der wird das Team auch weiterhin beschäftigen, wie es auf der Website heißt.

Für die Zukunft liegt der Fokus darauf, die „zahlreichen Entwicklungs-Tools“ weiterzuentwickeln und an „Bosskämpfen“ sowie an „großen Ressourcen“ zu arbeiten. Während die ersten beiden Punkte klar sind, ist der Hintergrund der „großen Ressourcen“ nicht ganz so deutlich. Vermutlich geht es hier auch darum, die riesige Welt zu füllen. Denn gesucht werden insbesondere auch Entwickler, die dabei helfen, die Level und Bereiche zu erstellen, Zwischensequenzen und Charakter-Aktionen. Es sei noch „viel Platz für Ideen“ der neuen Entwickler, die am besten Erfahrung auf dem Gebiet der Action- und HD-Spiele mitbringen sollten.

Und trotzdem: Einen Veröffentlichungstermin für Final Fantasy XVI gibt es noch nicht. Nicht einmal ein Jahr gab Square Enix bisher bekannt. Fans sollten ihre Vorfreunde also besser im Zaum halten. Denn Großprojekte wie Final Fantasy XVI sind mit der Planungsphase und dem Abschluss der „grundlegenden Entwicklung“ wohl immer noch weit entfernt von der Fertigstellung. Allerdings passt die heutige Meldung auch gut zu den (natürlich unbestätigten) Medienberichten, nach denen Final Fantasy XVI bereits vier Jahre in Entwicklung sei.

Die überraschende Ankündigung von Final Fantasy XVI

Square Enix hatte Final Fantasy XVI vor wenigen Wochen überraschend beim PlayStation 5 Showcase angekündigt. Man stellte den ersten Trailer vor, dazu Yoshida als Producer und Hiroshi Takai als Director. Darüber hinaus gab es kaum handfeste Informationen, aber natürlich viele Spekulationen seitens der Fans. Noch im Oktober soll die offizielle Website eröffnet werden. Weitere „große Infos“ erwarten uns dann erst im neuen Jahr.

via Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix