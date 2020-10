PlayStation 5: Sony überarbeitet das Trophäen-System

Es ist ein durchaus nicht unwesentlicher Antrieb für den ein oder anderen Vielzocker: das Trophäen-System. Man sagt, einige Videospielfans suchen ihre nächsten Games danach aus, wie leicht die Platin-Trophäe zu erlangen ist. Anderen sagen wiederum, das Trophäen-System interessiert sie nicht die Bohne. So oder so: eine Überarbeitung des Systems steht jetzt vor der Veröffentlichung von PlayStation 5 an.

Im PlayStation Blog weiht euch Sony in die „großen Zukunftspläne für die PlayStation-Trophäen“ ein. Mit dem Update will man eure „Leistungen in Spielen noch mehr feiern“. Kostbare Platin-Trophäen sollen für den Rangaufstieg wertvoller werden.

Die größte Neuerung ist der neue Bereich der Stufen. Statt 1-100 gibt es nun die Trophäen-Stufen 1-999. Eure Stufe wird automatisch an das neue System angepasst. Das System zur Berechnung der Stufen wird natürlich dementsprechend auch optimiert. Ihr hüpft durch niedrige Stufen schneller und später erfolgen die Rangaufstiege zwar seltener, aber regelmäßiger – und damit zufriedenstellender.

Ab heute sollen die Änderungen automatisch systemseitig für europäische Accounts vorgenommen werden. Im Laufe des Tages – oder jetzt schon – werdet ihr also euren neuen Rang sehen.

Bildmaterial: Sony PlayStation