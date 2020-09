Final Fantasy XVI: Man wollte im Trailer das „echte“ Spiel zeigen, nicht nur schicke CG-Szenen

Dass es zur Tokyo Game Show 2020 Neuigkeiten zu Final Fantasy XVI geben würde, war schon vorher auszuschließen. Auch Hoffnungen hatte hoffentlich niemand. Das Spiel stand nicht im Line-up von Square Enix und Producer Naoki Yoshida hatte zur Ankündigung gesagt, die nächste Info-Welle würde es erst 2021 geben. Trotzdem gibt es am heutigen letzten Tag der digitalen Messe einen kleinen „Lichtblick“ für wartende Fans.

Es gab heute einen Livestream, in dem Yoshida – der immer noch als Producer von Final Fantasy XIV fungiert – gemeinsam mit den Fans das MMORPG spielte. Dass er ausgerechnet dabei etwas zu Final Fantasy XVI sagte, war eigentlich auch nicht zu erwarten. Aber Yoshida ist eben ein cooler Typ, werden XIV-Fans sagen.

Offizielle Website wird im Oktober eröffnet

Yoshida gab bekannt, dass man für Ende Oktober plane, die Teaser-Website zu Final Fantasy XVI zu eröffnen. Dort soll es dann einen Überlick über die Welt und die Charaktere geben. Also wohl doch ein paar Infos und Namen! Yoshida wiederholte aber auch noch einmal, dass Fans dann bis zum neuen Jahr warten müssten, bis es weitere „große Infos“ gibt.

Dann sprach er noch explizit „american fans“ an, die ob der etwas unfertigen Optik des Spiels Sprüche wie „see you in 2035“ schrieben. Die Grafiken seien nicht final, ja. Man arbeite daran. Aber sie seien Echtzeit gewesen und man hätte in diesem Trailer einfach auch etwas aus dem tatsächlichen Spiel zeigen wollen, statt nur einen schicken Trailer aus CG-Szenen mit einem Logo am Ende.

Die überraschende Ankündigung von Final Fantasy XVI

Square Enix hatte Final Fantasy XVI vor wenigen Tagen überraschend beim PlayStation 5 Showcase angekündigt. Man stellte den ersten Trailer vor, dazu Yoshida als Producer und Hiroshi Takai als Director. Darüber hinaus gab es kaum handfeste Informationen, aber natürlich viele Spekulationen seitens der Fans.

via Nova Crystallis, RPGMoogle, RedMakuzawa, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix