Deutsche Verkaufscharts: Die Macht ist mit Star Wars: Squadrons

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts ist die Macht mit Star Wars: Squadrons*. In den PS4-Handelscharts liegt das neue Star-Wars-Game auf dem ersten Platz. Und damit auch vor Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Ein durchaus interessantes Rennen mit dem besseren Ende für die Sternenkrieger. Auf dem dritten PS4-Platz geht Mafia: Definitive Edition ins Ziel.

Auch in den Xbox-One-Charts hat Star Wars: Squadrons die Nase vorne, hier landet es vor dem Vorwochensieger Mafia: Definitive Edition. Crash Bandicoot ist unter Xbox-Fans nicht so bekannt und muss sich mit dem dritten Platz zufriedengeben.

In den PC-Charts bleibts gewohnt ruhig, denn GfK erfasst nur den Handelsmarkt. Die Sims 4 bleibt an der Spitze vor dem Landwirtschafts-Simulator 19. Auch in den Nintendo-Switch-Charts wird möglicherweise erst Pikmin 3 Deluxe wieder für Wirbel sorgen. Diesmal kann Super Mario 3D All-Stars nochmal die Spitze vor Animal Crossing: New Horizons verteidigen.

via GfK, Bildmaterial: Star Wars: Squadrons, EA / Motive Studios