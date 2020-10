Cyberpunk 2077 meldet Goldstatus und stellt die Inhalte der limitierten Day-One-Edition vor

Die Kritik am „angeordneten Crunch“ für die Entwickler von CD Projekt RED perlt am Studio ab. Auch dank vieler Videospielfans, die dem Studio den „Rücken stärken“. Heute ist auch klar: Cyberpunk 2077 wird diesmal pünktlich erscheinen. CD Projekt RED vermeldete den Goldstatus, die Entwicklung ist also abgeschlossen und das Game im Presswerk. Wobei, so ganz ist die Entwicklung natürlich nicht abgeschlossen. Jetzt erst beginnen nämlich die Überstunden für die Entwickler, die bis zum letzten Tag vor der Veröffentlichung wohl Fehlerchen bereinigen werden. Davon merken SpielerInnen nichts in Zeiten von Day-One-Patches.

Wohl aber dürften sich die Fans für Day-One-Editionen interessieren. Eine solche gibts auch für Cyberpunk 2077. Ohne Aufpreis gibt es eine ganze Reihe von physischen und digitalen Extras in dieser erweiterten Standardversion. Allerdings nur im Rahmen der limitierten Erstauflage. Weitere Auflagen des Spiels werden diese Extras nicht bieten.

Die Day-One-Edition zu Cyberpunk 2077 vorbestellen:

Ihr könnt euch die Day-One-Edition gegenwärtig noch überall sichern. Bei Media Markt und Saturn gibts zusätzlich zu allen Inhalten noch ein Steelbook „Maelstrom“. Das gab es einst auch bei Amazon, scheint dort aber schon vergriffen. Wie das aussieht, seht ihr ganz unten.

Neben dem Datenträger (PlayStation 4, Xbox One) bzw. Key (PC) dürfen sich Käufer der limitierten Day-One-Fassung auf die folgenden Extras freuen:

Inhalt (physisch):

Hülle mit Spieledisks

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Postkarten aus Night City

Karte von Night City

Aufkleber

Inhalt (digital):

Soundtrack zum Spiel

Art-Booklet mit einer Auswahl von Artworks aus dem Spiel

„Cyberpunk 2020“-Quellensammlung

Bildschirmhintergründe für Desktop und Mobilgeräte

Cyberpunk 2077 erscheint nach mehreren Verschiebungen am 19. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Dann übrigens auch ungeschnitten und ohne Jugendfreigabe hierzulande. Besitzer der PS4- und Xbox-One-Version sollen zu einem späteren Zeitpunkt Gratis-Upgrades für die PS5- und Xbox-Series-Varianten erhalten.

