Cyberpunk 2077 läuft zum Launch (verbessert) auf Next-Gen-Konsolen

Gestern verkündete CD Projekt RED, ihr heißerwartetes RPG Cyberpunk 2077 ein weiteres Mal verschieben zu müssen. Somit müssen wir uns noch bis zum 19. November gedulden, ehe es nach Night City geht. Berechtigterweise fragten sich nun viele Spieler, ob sie den Titel nicht gleich auf der nächsten Konsolengeneration genießen sollen.

Hinsichtlich dieser und ähnlichen Fragen rund um die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 und den in den selben Zeitraum fallenden Aufbruch der Next-Gen-Konsolen, äußerte sich nun der Präsident und CEO von CD Projekt Red, Adam Kicinski, in einer öffentlich gemachten Telefonkonferenz.

Auf die Frage danach, wie das Unternehmen zum neuen Veröffentlichungstermin und seiner Nähe zum angedachten Next-Gen-Start stünde, antwortete Kicinski wie folgt:

Wir sehen darin keine Problematik. Im Gegenteil, der Titel wird von vornherein auf Next-Gen-Konsolen spielbar sein, sodass wir diesen Umstand vielmehr als Möglichkeit empfinden, Besitzer beider Konsolen-Generationen gleichermaßen anzusprechen. Weiterhin hoffen wir (mit Cyberpunk 2077) eine, wenn nicht die größte Veröffentlichung in diesem Zeitraum zu haben, was zusätzlich von Vorteil sein könnte, da das Interesse an Videospielen zu diesem Zeitpunkt zunehmen sollte, was letztlich auch unserer Veröffentlichung zu Gute kommen könnte.