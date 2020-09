Yakuza: Ein neuer Ableger der beliebten Serie soll am 27. September enthüllt werden

Sega plant aller Voraussicht nach die Ankündigung eines neuen Ablegers der beliebten Yakuza-Serie. Die Enthüllung soll während des „Sega Nama Broadcast“ im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 Online am 27. September um 13:00 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Das geht zumindest aus einem Tweet von Co-Host Ayana Tsubaki hervor, der mittlerweile wieder gelöscht ist. Allerdings lässt er sich noch via Google cache einsehen. Gut möglich also, dass sich Tsubaki einfach ein wenig verplappert hat.

Aber erstmal steht Yakuza: Like a Dragon in den Startlöchern

Hierzulande steht der aktuellste Eintrag in die Serie – Yakuza: Like a Dragon – noch aus. Während der Titel bereits seit dem 16. Januar 2020 in Japan verfügbar ist, müssen wir uns in westlichen Gefilden noch bis zum 13. November 2020 gedulden.

Dafür wird es zum Start die limitierte Day Ichi Edition* geben. Kürzlich enthüllte Sega, dass auch eine Version für PlayStation 5 verfügbar werden soll und präsentierte den englischen Cast. Spieler hierzulande freuen sich zudem über deutsche Texte. In unserem „Getting Started“ -Artikel verraten wir euch übrigens, warum ihr Yakuza spielen solltet, sofern ihr es nicht schon tut oder getan habt. Und wenn ihr wissen wollt, wieso das Kampfmenü aus den Buchstaben SEGA besteht, seid ihr hier richtig.

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza 3, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio