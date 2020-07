Yakuza: Like a Dragon erscheint auch für PlayStation 5 – erster englischer Cast bekannt

Ein bisschen ruhig ist es geworden um den ersten Auftritt des neuen Yakuza-Protagonisten Ichiban Kasuga im Westen. Jetzt scheint Sega die PR-Maschine wieder anzuwerfen. „Ein RPG wie kein anderes“, titelt die heutige Pressemeldung. Dazu gibts den neuen „Heroes of Tomorrow“-Trailer und die Ankündigung einer PS5-Version von Yakuza: Like a Dragon. Zudem wurde der Veröffentlichungszeitraum auf November 2020 eingegrenzt.

Viele gute Nachrichten also für Yakuza-Fans, doch damit noch nicht genug. Auch einige der für die Yakuza-Serie natürlich sehr wichtigen Sprecherrollen wurden heute vorgestellt. Für die englischsprachige Lokalisierung verpflichtete Sega einige prominente Schauspieler.

Allen voran George Takei, der die Rolle des Masumi Arakawa spricht. Takei ist für viele Rollen bekannt, beispielsweise die des Hikaru Sulu (Star Trek) oder die von Yamato-san in The Terror. Masumi Arakawa ist mächtiger Patriarch des zerschlagenen Tojo-Clans, der ein zentrales Element in der Geschichte von Yakuza: Like a Dragon sein wird.

Die englische Hauptbesetzung, die Sega heute vorgestellt hat:

Kaiji Tang als Ichiban Kasuga, Protagonist der Story, der nach 18 Jahre Gefängnis zurückkehrt

George Takei als Masumi Arakawa, Patriarch der Arakawa-Familie

Andrew Morgado als Koichi Adachi, ein ehemaliger Polizist auf der Suche nach der Wahrheit

Greg Chun als Yu Nanba, ein ehemaliger Krankenpfleger der seine Verfehlungen wiedergutmachen will

Elizabeth Maxwell als Saeko Makoda, eine Barkeeperin auf einer Mission

Das Spiel bietet darüber hinaus auch deutsche Texte.

Upgrade-Prozess für PlayStation 5 geplant

Sega gab wie erwähnt außerdem bekannt, dass Yakuza: Like a Dragon auch für PlayStation 5 erscheint. Für Xbox Series X war das Spiel bereits angekündigt und wird Smart Delivery unterstützen – ein kostenfreies Upgrade der Xbox-One-Version auf Xbox Series X. Das Spiel muss somit nicht doppelt gekauft werden. Ein Prozess zum „Upgrade für die PlayStation 5“ ist ebenfalls geplant. Nähere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Yakuza: Like a Dragon erscheint außerdem für PCs, PS4, Xbox One.

Day-Ichi-Edition angekündigt

Yakuza: Like a Dragon wird in einer Day-Ichi-Edition (Ichi: „One“ auf Japanisch) erscheinen. Sie beinhaltet das Legends Costume Set mit acht Skins, angelehnt an die beliebtesten Figuren der Yakuza-Serie, von Kazuma Kiryu bis Daigo Dojima. Außerdem ist ein Steelbook enthalten.

Der neue Trailer zu Yakuza: Like a Dragon

