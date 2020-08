Zertrümmert Schädel und backt Soufflés: Yakuza Like a Dragon betritt die Bühne

Zertrümmert Schädel und backt Soufflés, so übertitelt Sega die heutige Pressemeldung zu Yakuza: Like a Dragon. Das soll wohl die durchaus spielerische Vielfältigkeit und Abwechslung transportieren, welche die Yakuza-Serie zu bieten hat. Nun, wieso nicht.

Im Kern geht es in der heutigen Ankündigung aber um den konkreten Veröffentlichungstermin des ersten Hauptabenteuers von Ichiban Kasuga, der in die riesigen Fußstapfen von Kazuma Kiryu tritt. Und zwar am 13. November 2020 auf Xbox One, Xbox One X, Windows 10, PS4 und PC-Steam. Die Veröffentlichung für PlayStation 5 „folgt“.

Über 20 Berufe warten auf euch

Ein neuer Trailer stellt euch dazu heute „das außergewöhnliche Job- und damit einhergehende Kampfsystem“ vor. Im Video ist der neue Protagonist der Yakuza-Serie, Ichiban Kasuga, gemeinsam mit seinen Gruppenmitgliedern Nanba, Saeko und Adachi zu sehen. Ihr seht einige der über 20 Berufe im Spiel.

Ichiban nimmt eine besondere Rolle ein, die nur als eine Art Meta-Weltsicht beschrieben werden kann: Er stellt sich vor, der Protagonist in einem RPG zu sein, weshalb auch seine Schlägereien als rundenbasierte Kämpfe ausgetragen werden. Spieler, die sich schon immer mal eine Kochmütze aufziehen wollten und ihren Gegner mal so richtig mit einer Prise Pfeffer einen überziehen wollten, finden mit Yakuza: Like a Dragon definitiv das richtige Spiel – kein anderer Titel bietet diese abgedrehte Erfahrung!

Hierzulande wird es zum Start die limitierte Day Ichi Edition* geben. Kürzlich enthüllte Sega, dass auch eine Version für PlayStation 5 verfügbar werden soll und präsentierte den englischen Cast. Spieler hierzulande freuen sich zudem über deutsche Texte. In unserem „Getting Started“ -Artikel verraten wir euch übrigens, warum ihr Yakuza spielen solltet, sofern ihr es nicht schon tut oder getan habt. Und wenn ihr wissen wollt, wieso das Kampfmenü aus den Buchstaben SEGA besteht, seid ihr hier richtig.

Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio