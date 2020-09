The Last of Us Part II: Kostenloses Beach-Theme für PS4 zum „The Last of Us Day“

Der heutige 26. September dient Fans von The Last of Us (und Naughty Dog selbst) seit vielen Jahren dazu, um den Serienerstling hochleben zu lassen. Einst als „Outbreak Day“ begonnen, heißt der Tag in diesem Jahr aber nicht mehr so. Aus offensichtlichen Gründen. Nun feiert man ganz schlicht den „The Last of Us Day“.

Los gehts heute mit einem kostenlosen neuen PS4-Theme! Das Beach-Theme zu The Last of Us Part II* ist ab sofort kostenfrei im PlayStation Store für euch erhältlich. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von neuem Merchandise. Mal schick, mal teuer, mal limitiert. Naughty Dog hat dafür einen Blogbeitrag parat. Dort könnt ihr euch alle Items und Ankündigungen, darunter ein Brettspiel, ansehen

The Last of Us Part II hat sich schon kurz nach dem Launch mehr als vier Millionen mal weltweit verkauft. Im August gab es ein kostenloses Update zu The Last of Us Part II, das sich sehen lassen kann. Es gibt nicht nur einen neuen Schwierigkeitsgrad, sondern auch einen neuen Permadeath-Modus und eine Reihe von neuen Modifikationsmöglichkeiten, Optionen und weiteren Verbesserungen. Manche davon sind irgendwo zwischen verrückt und völlig absurd.

Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog