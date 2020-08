The Last of Us: Part II liefert Permadeath, „Zombie-Modus“ und verrückte Mods nach

Naughty Dog und Sony liefern euch am 13. August ein kostenloses Update zu The Last of Us: Part II, das sich sehen lassen kann. Es gibt nicht nur einen neuen Schwierigkeitsgrad, sondern auch einen neuen Permadeath-Modus und eine Reihe von neuen Modifikationsmöglichkeiten, Optionen und weiteren Verbesserungen. Manche davon sind irgendwo zwischen verrückt und völlig absurd.

Allen voran den neuen Schwierigkeitsgrad „Erbarmungslos“ und den neuen Spielmodus „Endgültiger Tod“. Sie sind verbunden mit neuen Trophäen für das Spiel, aber nicht für die Platin-Trophäe notwendig. In Minimalist sind Gegner gefährlicher und Munition sowie Aufwertungs- und Fertigungsmaterialien seltener. Überlebenswerkzeuge wie der Lauschmodus sind zudem deaktiviert. Der Modus ist zu Spielbeginn verfügbar.

In Endgültiger Tod hält der Permadeath Einzug. Als kleine Entschärfung kann der Modus aber auch für Kontrollpunkte pro Kapitel oder pro Akt aktiviert werden.

Teils absurde Audio- und Grafik-Mods

Zusätzlich gibt es fast 30 Grafik-Render- und Audio-Modifikationen und freischaltbare Gameplay-Modifikationen wie „Ein Schuss“ oder „Berührung des Todes“, die Kills mit einem Treffer ermöglichen. Sie sind über ein Extra-Menü aufrufbar und werden nach Abschluss des Spiels freigeschaltet. Von vielen Fans gewünscht und mit dem Update auch möglich: die Regelung der Filmkörnung.

Besonders die Grafik- und Audio-Mods sind ziemlich verrückt. Es gibt beispielsweise einen Zombie-Filter, der die Charaktere wie Zombies aussehen lässt, wie GamePro berichtet. Weitere Filter-Möglichkeiten seht ihr auf den Bildern unten. An Audio-Möglichkeiten steht euch neben 8bit-Audio u. a. auch Helium-Audio zur Verfügung. Ihr ahnt, wie das klingt. Xenon-Audio macht Ellie und Co. zu Darth Vader. Ziemlich absurd.

Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog