The Last of Us Part II verkauft sich mehr als vier Millionen Mal

Im Hause Naughty Dog dürfte die Freude gerade groß sein! Wie nun nämlich im Rahmen eines PlayStation-Blog-Artikels verkündet wurde, konnte das Endzeit-Drama The Last of Us Part II mehr als vier Millionen verkaufte Exemplare bis zum 21. Juni 2020 verzeichnen. Damit ist es der am schnellsten verkaufte First-Party-PS4-Exklusivtitel aller Zeiten.

Zuletzt konnte The Last of Us Part II aus einzelnen Ländern schon große Chart-Erfolge vermelden. In Japan verdrängte es Animal Crossing: New Horizons von der Spitze und in Deutschland sorgte es für die stärkste Handelsverkaufswoche in diesem Jahr. In Großbritannien stellte The Last of Us Part II einen neuen Rekord auf und übertrumpfte den bisherigen Rekordhalter Uncharted 4 mit dem stärksten Launch der PS4-Historie.

Neil Druckmann richtet dankende Worte an die Fans

Neil Druckmann, seines Zeichens Vice President von Naughty Dog und Director von The Last of Us Part II, nutzte den feierlichen Anlass, um ein paar dankende Worte an die SpielerInnen zu richten:

Wir sind den Millionen von Fans auf der ganzen Welt unglaublich dankbar, die The Last of Us Part II gespielt und ihre Erfahrungen in der letzten Woche mit uns geteilt haben. Wir wollten eine neue Art von Geschichte zu erzählen, die sich mit schwierigen Themen befasst und euch auf eine unerwartete Weise herausfordert. Es war unglaublich schön zu hören, wie das bei so vielen von euch Anklang gefunden hat. Außerdem sind wir begeistert zu sehen, welche Art von nachdenklichen Diskussionen sie bei euch ausgelöst haben. Wir erfreuen uns täglich an eurer Kreativität – wunderschöne Fotos dank des Fotomodus, umwerfende Gameplay-GIFs oder die Songs, die ihr mit Ellies Gitarre aufgenommen habt.

Sobald die Feier abklingt, bedeutet es für Druckmann übrigens nicht, dass es in den Urlaub geht. Im Gegenteil: die Vorbereitungen zur geplanten HBO-Serienumsetzung von The Last of Us laufen bereits, für die zuletzt Chernobyl-Regisseur Johan Renck gewonnen werden konnte.

