Sonntagsfrage: Konnte Microsoft euch mit Xbox Series X und Series S überzeugen?

In dieser Woche hat Microsoft offiziell die Katze aus dem Sack gelassen. Die Xbox Series X erscheint am 10. November für 499 Euro im Handel. Auch eine Liste von Launch-Spielen liegt inzwischen vor. Assassin’s Creed Valhalla, Gears Tactics und Yakuza: Like a Dragon sind nur einige davon. Mehr gibt es in dem weiter inhaltlich ausgebauten Xbox Game Pass, der nun außerdem Spiele von EA beinhalten wird.

Doch das ist noch nicht alles. Am gleichen Tag erscheint natürlich auch Xbox Series S. Dabei handelt es sich um eine knapp 60 % kleinere Series X. Dennoch steckt hinter der kleinen Heimkonsole beachtliche Power. Der Preis der Konsole ist auch beachtlich. Für nur 299 Euro wird man sie käuflich erwerben können. Wie die Konkurrenz darauf reagiert, wird sich wohl schon sehr bald zeigen.

Apropos Reaktion. Wie sieht eure Reaktion zu den frisch veröffentlichten Informationen aus? Kann euch Microsoft mit den Angaben zum Preis und den beiden Varianten bereits überzeugen? Oder wartet ihr noch die kommende Präsentation von Sony ab? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage. Gerne auch mit einem Kommentar im Kommentarbereich!



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 05. September