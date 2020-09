The Unfinished Swan ist jetzt auch für PCs und iOS erhältlich

Ohne großes Trara ist The Unfinished Swan in dieser Woche auch für PCs und iOS erschienen. Das ist nicht nur interessant, weil The Unfinished Swan ein tolles Spiel ist. Hängt die Veröffentlichung auch mit Sonys Vorstoß zusammen, demnächst noch mehr PlayStation-Games für PCs verfügbar zu machen?

Als Publisher für The Unfinished Swan wird bei Steam Annapurna Interactive gelistet. Das Spiel entstand einst aber bei Giant Sparrow unter Mitwirkung der SCE Studios in Santa Monica und bisher war es ein waschechter PlayStation-Exklusivtitel. Erhältlich war das Spiel bis dato für PS3, PS4 und PS Vita. Der Hinweis prangt sogar auf der Steam-Website: „Ursprünglich auf PlayStation veröffentlicht.“

Erkunde eine geheimnisvolle, strahlend weiße Landschaft, indem du mit Farbe spritzt und so die Welt um dich herum in The Unfinished Swan enthüllst. Du spielst Monroe, ein 10-jähriges Waisenkind, und folgst einem Schwan, der aus einem noch nicht vollendeten Gemälde getapst und in ein surreales, von Märchen inspiriertes Königreich davongewatschelt ist. Jedes Kapitel bringt Überraschungen und neue Wege, die Welt zu erkunden, sowie eine Vielzahl bizarrer (und manchmal gefährlicher) Kreaturen und Begegnungen mit dem exzentrischen König, der dieses Imperium erschaffen hat.

Ein neuer Trailer zur Veröffentlichung

Bildmaterial: The Unfinished Swan, Giant Sparrow, Annapurna Interactive