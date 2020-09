PlayStation Plus im Oktober 2020 mit Need for Speed: Payback und Vampyr

Sony hat die PlayStation-Plus-Spiele enthüllt, welche im Oktober für Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes neu zur Verfügung stehen. Dabei darf man sich auf Need for Speed: Payback und Vampyr freuen. Ab dem 6. Oktober könnt ihr euch die beiden Titel sichern. Bis dahin solltet ihr jedoch noch die September-Titel mitnehmen!

In diesem Blockbuster auf vier Rädern übersteht ihr spannende Raubüberfall-Missionen, nehmt an furiosen Autoschlachten teil, spielt faszinierende Set-Pieces und vieles mehr. In dem fiktiven, korrupten Spielerparadies Fortune Valley könnt ihr aus drei verschiedenen Charakteren mit jeweils ganz eigenen einzigartigen Fähigkeiten wählen, eure Fahrzeuge individuell anpassen und jede Menge Events in einer Open World durchspielen, während ihr Rache an allen nehmt, die euch Unrecht getan haben.