Der Eröffnungsfilm zu World Witches: United Front von Cave und ForwardWorks

ForwardWorks, der Mobile-Games-Zweig von Sony Interactive Entertainment Japan/Asien, hat den Eröffnungsfilm zu World Witches: United Front veröffentlicht. Ihr findet diesen weiter unten. Eindrücke vom Gameplay gab es bereits zuletzt im Debüt-Trailer.

World Witches: United Front ist ein „Omnidirectional Shoot ’em up“, welches in Zusammenarbeit mit Kadokawa entsteht und vom erfahrenen Shoot-’em-up-Studio Cave Interactive entwickelt wird. Es geht quasi in alle Himmelsrichtungen! SpielerInnen kämpfen an der Seite der „Witches“, das sind Mädels mit ganz speziellen Kräften. Gemeinsam will man die Welt vor den „Neuroi“ schützen, einer Alienrasse, die plötzlich aufgetaucht ist.

World Witches: United Front soll in Japan noch in diesem Herbst für iOS und Anroid erscheinen.

Der Eröffnungsfilm zu World Witches: United Front

via Gematsu, Bildmaterial: World Witches: United Front, ForwardWorks, Kadokawa Games, Cave