PlayStation Plus im September: PlayerUnknown’s Battlegrounds und Street Fighter V bieten Action pur

Über den offiziellen PlayStation Blog gab Sony kürzlich die beiden kommenden PS-Plus-Titel für den September bekannt. Im neuen Monat gibt es mit PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) und Street Fighter V wieder zwei Titel, die besonders im Multiplayer-Modus für reichlich Spielspaß sorgen.

Beide Titel sollen ab dem 1. September 2020 für alle PS-Plus-Abonnenten verfügbar sein. Bis zum 31. August haben die PS-Plus-Abonnenten noch die Gelegenheit, sich die beiden August-Titel Fall Guys: Ultimate Knockout und Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered zu sichern.

In Street Fighter V, Capcoms wildester Kampfserie und dem neuesten Teil der legendären Street-Fighter-Serie, stehen sich neue Charaktere und weltberühmte Kämpfer gegenüber! Verbessert eure Fähigkeiten in einer Vielzahl von Einzelspieler-Modi und beweist in Online-Matches, dass ihr alles habt, was es braucht, um die besten Kämpfer der Welt zu besiegen!