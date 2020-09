Belial steigt heute in Granblue Fantasy: Versus in den Ring

Heute startet Granblue Fantasy: Versus mit Update 2.01 in die zweite Season. Das heißt, dass ab sofort auch der DLC-Charakter Belial spielbar ist. Ihr seht ihn in einem Vorstellungstrailer in Aktion. Weitere fünf Kämpfer folgen noch im Rahmen des Character Pass 2. Was sich mit dem neusten Update im Detail alles ändert, entnehmt ihr den ausführlichen Patch-Notes.

Belial (gesprochen von Yoshimasa Hosoya)

Der Bösewicht greift mit relativ gewöhnlichen Attacken an, seine speziellen Fähigkeiten sind jedoch nicht zu unterschätzen.

DLC-Fahrplan zu Granblue Fantasy: Versus

Beelzebub (Character Pass 1, einzeln kaufbar und freischaltbar – erhältlich)

Narmaya (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Soriz (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Djeeta (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Zooey (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Belial (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Cagliostro (Character Pass 2 – Ende Oktober)

Unbekannter Charakter (Character Pass 2 – Ende Dezember)

Unbekannter Charakter (Character Pass 2 – Anfang 2021)

Unbekannter Charakter (Character Pass 2 – Frühling 2021)

Unbekannter Charakter (Character Pass 2 – Frühsommer 2021)

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 und PCs bietet. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erschien der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März verfügbar. Unseren Test findet ihr hier.

Launchtrailer zu Belial

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works