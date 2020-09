Entkommt der unterirdischen Stadt in Abyss of the Sacrifice

D3 Publisher hatte für die heute beginnende Tokyo Game Show 2020 Online noch einen unangekündigten Titel im Programm. Nun hat man Abyss of the Sacrifice zusammen mit Entwickler Intense offiziell enthüllt. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Version des spannungsgeladenen Adventures Misshitsu no Sacrifice, welches vor über zehn Jahre auf PSP erschien. Die neue Veröffentlichung steht am 17. Dezember für Nintendo Switch und PC-Steam an, geboten werden englische Texte und japanische Stimmen. Eien physische Switch-Version wird es zumindest in Japan geben.

Fünf Mädchen in der unterirdischen Stadt

Fünf Mädchen sind in einer unterirdischen Stadt gefangen. In einem spannenden Adventure entwickelt sich ein Escape Game, in welchem zahlreiche Geheimnisse, unter anderem Morde, geklärt werden müssen. Genre-typisch gilt es auch Rätsel zu lösen. Neben der überarbeiteten Grafik gibt es auch eine neue Hinweis-Funktion, eine Galerie und Touchscreen-Unterstützung. Werden die fünf Mädchen überleben?

Der Ankündigungstrailer zu Abyss of the Sacrifice

via Gematsu, Bildmaterial: Abyss of the Sacrifice, D3 Publisher / Intense